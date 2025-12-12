DOLAR
Muğla Büyükşehir Meclisi 2025'te Kararların yüzde 95'ini Oy Birliğiyle Aldı

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 2025'te 13 toplantıda 455 karar aldı; 432'si oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Ahmet Aras, şeffaf ve ortak akıl vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:02
Yıl içinde 12 olağan toplantı ve 1 birleşim olmak üzere toplam 13 kez toplanan Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025 yılında toplam 455 karar aldı; bunların 432'si oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis, 80 üyeden oluşuyor. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında, her ayın ikinci perşembesi toplanan Mecliste, 13 ilçeden gelen meclis üyeleri kente ilişkin gündem maddelerini görüşerek karara bağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantıları, vatandaşlar tarafından internet üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

Başkan Aras: Güçlü ve mutlu bir Muğla için ortak akılla çalışıyoruz

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Meclisteki karar alma süreçlerinin şeffaf, katılımcı ve uzlaşmacı bir anlayışla yürütüldüğünü belirtti. Başkan Aras, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerel seçimlerde hemşehrilerimizden aldığımız yetkiyle, 13 ilçemizden gelen Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimizle birlikte Muğla’mız için kararlar alıyor, hizmet üretiyoruz. Kentimizin ihtiyaçlarını önem ve aciliyet sırasına göre değerlendiriyor; yollardan altyapıya, tarımdan kültür ve sanat yatırımlarına, sosyal hizmetlerden ulaşıma, kreşlerden modern atık tesislerine kadar her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bodrum’dan Seydikemer’e kadar 13 ilçemizin tamamı için güçlü, yaşanabilir ve mutlu bir Muğla hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz"

