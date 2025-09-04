Ankara'da 4 firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbarat ve dedektif ekipleri operasyon gerçekleştirdi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları kapsamında F.E.K., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası ile; E.F. ise 15 yıl hapis cezası ile gözaltına alındı.

Diğer yandan Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri tarafından yakalanan şahıslar arasında, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıldır aranan ve 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.A. ile silahla birden fazla kişi tarafından yağma suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan B.Ç. yer aldı.

Hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.