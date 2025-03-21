Ankara'da 5 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasağı Uygulaması Başlatıldı

Ankara Valiliği, 5 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklamalarını yasakladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:18
Ankara'da 5 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasağı Uygulaması Başlatıldı

Ankara'da 5 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasağı

Ankara Valiliği, kapalı ve açık alanlarda gerçekleştirilecek toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarını 5 gün süreyle yasakladı. Bu yasak, 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'ten, 25 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

Yasak Kapsamında Neler Bulunuyor?

Yasağın kapsamına, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası gibi eylemler ile el ilanı dağıtılması da dahil. Valilik, bu kararı almasının sebebini, kamu güvenliğini sağlamak ve olası şiddet eylemlerini önlemek amacıyla olarak açıkladı.

Çeşitli Provokatif Paylaşımlar

Açıklamada yer alan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarla ilgili sosyal medya platformlarında yapılan provokatif paylaşımlar, bu tür eylemlerin önlenmesi kararı alınmasında etkili oldu.

Hukuki Süreçler ve Cezai İşlemler

Valilik ayrıca, belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağını belirtti. Bu önlemlerin, kamu düzeninin ve genel sağlığın korunması amacıyla alındığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı
2
TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten Esnafa Ramazan'da Gıda İndirimi Çağrısı
3
Ardahan ve Kars’ta Renkli Nevruz Bayramı Kutlamaları
4
Ankara'da 5 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasağı Uygulaması Başlatıldı
5
Antalya, Üreticilere Yüzde 15 Hibeli Yem Desteği Sağlıyor
6
Erzurumlu Veteriner Öğrencisi Abdulselam, Hem Eğitim Hem Hayvancılık Yürütüyor
7
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, CİMER Davetini Kırmadı!

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek