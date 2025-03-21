Ankara'da 5 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasağı Uygulaması Başlatıldı

Ankara'da 5 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasağı

Ankara Valiliği, kapalı ve açık alanlarda gerçekleştirilecek toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarını 5 gün süreyle yasakladı. Bu yasak, 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'ten, 25 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

Yasak Kapsamında Neler Bulunuyor?

Yasağın kapsamına, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası gibi eylemler ile el ilanı dağıtılması da dahil. Valilik, bu kararı almasının sebebini, kamu güvenliğini sağlamak ve olası şiddet eylemlerini önlemek amacıyla olarak açıkladı.

Çeşitli Provokatif Paylaşımlar

Açıklamada yer alan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarla ilgili sosyal medya platformlarında yapılan provokatif paylaşımlar, bu tür eylemlerin önlenmesi kararı alınmasında etkili oldu.

Hukuki Süreçler ve Cezai İşlemler

Valilik ayrıca, belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağını belirtti. Bu önlemlerin, kamu düzeninin ve genel sağlığın korunması amacıyla alındığı ifade edildi.