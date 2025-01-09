Ankara'da 5 Sanatçının Eserleriyle 'Ayan Beyan' Sergisi Açıldı

Başkentte 5 sanatçının eserlerini bir araya getiren 'Ayan Beyan' sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:55
Ankara'da 5 Sanatçının Eserleriyle 'Ayan Beyan' Sergisi Açıldı

5 Sanatçı, 1 Sergi: 'Ayan Beyan'

Başkent Ankara'da, Can Pekdemir, Emrah Ablak, Gülin Hayat Topdemir, Çağdaş Erçelik ve Eşref Yıldırım eserlerinin yer aldığı 'Ayan Beyan' sergisi açıldı. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi, sanatseverlerin yoğun ilgisini topladı.

Gelenekselleşen Bir Etkinlik

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen sergi, '5 Sanatçı 5 Sergi' projesinin bir parçası. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Çetin, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Ankara'da sanat hayatının bildiğiniz gibi çok farklı yeri, anlamı vardır. Sanatseverlerin gösterdiği ilgi, bu işin gelenekselleştiğini gösteriyor" dedi.

Farklı Disiplinlerden Bir Araya Geliş

Serginin küratörlerinden Eylem Altıok, projenin amacının farklı disiplinlerde eserler veren sanatçılarla, bu eserleri ortak bir mekanda buluşturmak olduğunu dile getirdi. Karikatürist Emrah Ablak ise, karikatürün bu etkinlikte yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "34 yıllık meslek hayatımda, bu şekilde onurlandırılmış hissediyorum" dedi.

Ziyaret Bilgileri

'Ayan Beyan' sergisi, 9 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sanatseverleri bekleyen bu önemli etkinlik, Ankara’nın kültürel yaşamına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "5 Sanatçı 5 Sergi" projesi...

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "5 Sanatçı 5 Sergi" projesi kapsamında düzenlenen "Ayan Beyan" sergisi sanatseverlerle buluştu. Vatandaşlar, sergiyi ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "5 Sanatçı 5 Sergi" projesi...

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "5 Sanatçı 5 Sergi" projesi kapsamında düzenlenen "Ayan Beyan" sergisi sanatseverlerle buluştu. Vatandaşlar, sergiyi ziyaret etti.

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