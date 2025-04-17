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Ankara'da ABD Büyükelçiliği Önünde Gazze Protestosu: 'Soykırımın Suçlusu ABD'

Ankara'da ANFİDAP üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto ederek ABD'nin rolünü eleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 00:18
Ankara'da ABD Büyükelçiliği Önünde Gazze Protestosu: 'Soykırımın Suçlusu ABD'

Ankara'da ABD Büyükelçiliği Önünde Protesto Düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen bir protesto ile kınandı. Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, "Soykırımın suçlusu ABD'ye lanet ve kunut duası" temasıyla bir araya geldi.

Üçgen Park'ta Toplandılar

Çukurambar'daki Üçgen Park'ta toplanan katılımcılar, akşam namazını kıldıktan sonra İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attılar. Protesto sırasında dikkat çeken bir diğer nokta ise, katılımcıların birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan dua ve eylemleriydi.

Eminoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

ANFİDAP sözcüsü Mustafa Eminoğlu, ABD'nin Ankara Büyükeliliği önünde yaptığı basın açıklamasında, "Gazzelilerin tüm yokluklara rağmen direnmeye devam ettiğini" vurguladı. Eminoğlu, işgale karşı eylemlerin ilk günden beri arttığını belirterek, "Gazzelilerin direnişi bitmez. Gazzelilerin direnişi, bizlerin umut ışığıdır. Yeryüzündeki en saf, en temiz davanın güdüldüğü yer Filistin'dir, Gazze'dir." ifadelerini kullandı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerince, "Soykırımın suçlusu ABD'ye lanet ve...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerince, "Soykırımın suçlusu ABD'ye lanet ve kunut duası" temasıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi. Çukurambar'daki Üçgen Park'ta toplanan platform üyeleri, akşam namazını kılıp dua ettikten sonra, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerince, "Soykırımın suçlusu ABD'ye lanet ve...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerince, "Soykırımın suçlusu ABD'ye lanet ve kunut duası" temasıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi. Çukurambar'daki Üçgen Park'ta toplanan platform üyeleri, akşam namazını kılıp dua ettikten sonra, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

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