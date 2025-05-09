Ankara'da Akran Zorbalığı ve Dijital Güvenlik Üzerine Toplantı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) desteğiyle, "Akran Zorbalığı ve Dijital Ortamda Çocukların Korunmasına Yönelik Çalışma Toplantısı" düzenledi.

Başkentte bulunan bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve akran zorbalığı ile dijital güvenlik alanında uzman profesyoneller katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan, toplantıda ele alınacak konular arasında akran zorbalığı ve dijital ortamlarda çocukların korunmasının yer aldığını belirtti. Pehlivan, çocukların yaşadığı olumsuz sosyal deneyimlerin gelişimlerini derinden etkileyebileceğine dikkat çekerek, "Özellikle erken yaşlarda karşılaştıkları dışlanma, alay edilme ya da tehdit edilme gibi durumlar, çocuklarda özgüven kaybına, motivasyonun azalmasına ve sağlıklı iletişim kurma becerilerinin zayıflamasına neden olabilmektedir." dedi.

Pehlivan, bu tür zorlukların yalnızca fiziksel ortamlarda değil, dijital dünyada da gözlemlendiğini ifade etti. "Günümüzde çocuklar, sosyal medya platformlarında, mesajlaşma uygulamalarında ya da çevrim içi oyunlarda görünmez ama oldukça ağır duygusal yüklere maruz kalmaktadır. Dijital ortamlarda yaşanan bu olumsuzluklar, çoğu zaman sessizce ilerlemekte ve etkileri fark edilenden çok daha derin olabilmektedir," diye ekledi.

Bakanlık olarak bu alanda yürütülen farkındalık eğitimleri, rehberlik çalışmaları ve bilgilendirici materyaller sayesinde çocukları, aileleri ve eğitimcileri bilinçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Pehlivan, hem akran ilişkilerinde saygı ve empati kültürünü geliştirmek hem de dijital dünyada çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

UNICEF'in desteğiyle, çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı tehditler ve akran zorbalığına karşı daha etkili, kapsayıcı, koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirmek amacıyla düzenlenen toplantı, yarın da devam edecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) desteğiyle "Akran Zorbalığı ve Dijital Ortamda Çocukların Korunmasına Yönelik Çalışma Toplantısı" düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan, toplantıda konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) desteğiyle "Akran Zorbalığı ve Dijital Ortamda Çocukların Korunmasına Yönelik Çalışma Toplantısı" düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan, toplantıda konuşma yaptı.