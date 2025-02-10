Ankara'da Anne, İki Çocuk Öldürdü: Cinnet Geçirdiği İddia Ediliyor

Ankara'da Dehşet Veren Olay

Ankara'nın Keçiören ilçesi'nde bir kadın, iki çocuğunu öldürdü ve bir çocuğunu ağır yaraladı. Olay, Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Cinnet Getirdiği İddia Ediliyor

Serpil A.D. adlı kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet geçirerek evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D. (7)'nin bileklerini kesti. Olayın ardından, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çocukların Durumu

Sağlık ekipleri, çocuklardan A.S.D. ve O.A.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, A.B.D.'nin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirledi.

Polis Soruşturması Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak, polis ekipleri, Serpil A.D.'yi gözaltına aldı ve soruşturmayı sürdürüyor. Hukuki süreç ve detaylar konusunda ilerleyen günlerde yeni açıklamalar yapılması bekleniyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.