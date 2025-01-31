Ankara'da Araç Sürücüsünü Darbeden 4 Taksi Şoförü Tutuklandı

Ankara'da Şok Olay: Taksi Şoförleri Tutuklandı

Ankara'da uygulama üzerinden çağırdıkları araç sürücüsünü darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 taksi şoförü tutuklandı.

Olayın Detayları

Uygulama aracılığıyla çağırdıkları aracın sürücüsü A.Ö.'yü darbedip, o anları video kaydına aldıkları tespit edilen şüpheliler A.A, M.A, Ö.B.A ve U.C.K, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Bu olayın ardından, taksi şoförleri adliyeye sevk edilerek, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine yönlendirildi.

Suçlamalar ve Tutuklama

Şüpheliler, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yağmaya teşebbüs, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve birden fazla kişiyle birlikte tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.