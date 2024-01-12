Ankara'da aranan 821 kişi yakayı ele verdi

Ankara Valiliği farklı suçlardan aranan 821 şüphelinin ele geçirildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada aranan şüphelileri yakalamak için 5-11 Ocak arasında emniyet ve jandarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma yaptığı belirtildi.

ANKARA'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 821 KİŞİ YAKALANDI

Ankara'da bir haftalık süreçte çeşitli suçlardan arandığı belirtilen 821 şüpheli ele geçirildi. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre yakalananlarla ilgili detaylar şu şekilde:

Yürütülen geniş kapsamlı çalışma sonucunda, 20 yıl ve daha fazla hapis cezası bulunan 6, 10 yıl ve daha fazla hapis cezası bulunan 21, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 39, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 285, ifade vermesi gereken 470 şüpheli toplam 821 kişinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.