Ankara'da aranan 821 kişi yakayı ele verdi

Ankara'da aranan 821 kişi yakalandı. Ankara Valiliği'nden polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda farklı suçlardan aranan 821 kişinin ele geçildiği açıklaması geldi.

Ankara'da aranan 821 kişi yakayı ele verdi
Yayın Tarihi:

Ankara Valiliği farklı suçlardan aranan 821 şüphelinin ele geçirildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada aranan şüphelileri yakalamak için 5-11 Ocak arasında emniyet ve jandarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma yaptığı belirtildi.

ANKARA'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 821 KİŞİ YAKALANDI

Ankara'da bir haftalık süreçte çeşitli suçlardan arandığı belirtilen 821 şüpheli ele geçirildi. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre yakalananlarla ilgili detaylar şu şekilde:

Yürütülen geniş kapsamlı çalışma sonucunda, 20 yıl ve daha fazla hapis cezası bulunan 6, 10 yıl ve daha fazla hapis cezası bulunan 21, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 39, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 285, ifade vermesi gereken 470 şüpheli toplam 821 kişinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Öne Çıkanlar
Su İçmenin Tehlikeli Olduğu Zamanlar Su İçmenin Tehlikeli Olduğu Zamanlar
4A 4B 4C emeklilerine sürpriz zam formülü! 7500 TL maaş alanlara ek zam yolda! 4A 4B 4C emeklilerine sürpriz zam formülü! 7500 TL maaş alanlara ek zam yolda!
Öksürük şuruplarını çöpe attıran karışım! Büyüklerimiz bu işi biliyormuş: Birkaç saatte öksürüğü kesiyor Öksürük şuruplarını çöpe attıran karışım! Büyüklerimiz bu işi biliyormuş: Birkaç saatte öksürüğü kesiyor
Çok Okunanlar
Refia Banu Küçükköylü Epstein İddialarına yanıt verdi! Refia Banu Küçükköylü Epstein İddialarına yanıt verdi! Mengene Operasyonu ile 18 Şüpheli Gözaltında Mengene Operasyonu ile 18 Şüpheli Gözaltında İstanbul'da terörist operasyonu: 4 şüpheliden 2'si tutuklandı İstanbul'da terörist operasyonu: 4 şüpheliden 2'si tutuklandı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasında şok gelişme: Tutuklama kararı kaldırıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasında şok gelişme: Tutuklama kararı kaldırıldı Bakan Özhaseki'den Doğu Karadeniz'e kar uyarısı Bakan Özhaseki'den Doğu Karadeniz'e kar uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi