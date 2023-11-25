Ankara’da Asansör Gürültüsü Kavgası: Komşusunu ve Oğlunu Av Tüfeğiyle Öldürdü

Ankara’nın Keçiören ilçesinde asansör tamiri sırasında çıkan gürültüden rahatsız olan bir kişi, komşusu ve oğlunu av tüfeğiyle vurarak katletti. Olayda iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Katil zanlısı polis tarafından yakalandı. Ankara Keçiören’de yaşanan olayda, asansör tamircilerinin çalışma sesinden rahatsız olan bir kişi, komşusu ve oğlunu av tüfeğiyle vurarak katletti. Olayda iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

ASANSÖR TAMİRİNİN SESİNE TAHAMMÜL EDEMEDİ

Olay, Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Alkan (59) isimli şahıs, apartmanın asansörünün tamir edilmesi sırasında çıkan gürültüye sinirlendi. Alkan, asansör tamircilerine tepki gösterdikten sonra, komşusu Uğur Şahan (48) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alkan, evine giderek av tüfeğini aldı ve Şahan’ın kapısını çaldı. Kapıyı açan Şahan’ın oğlu Mehmet Ali Şahan’ı (15) başından vurarak öldüren Alkan, ardından babası Uğur Şahan’ı da vurdu. Olay sırasında evde bulunan Sevda Şahan ve apartman yöneticisi Sema Taşkıran da yaralandı.





KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Uğur Şahan ve oğlu Mehmet Ali Şahan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar Sevda Şahan ve Sema Taşkıran ise Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından elinde av tüfeğiyle binaya giren Hüseyin Alkan’ın görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Alkan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Ankara’da asansör gürültüsü nedeniyle cinayet mi işlendi?



Evet, Ankara Keçiören’de asansör tamiri sırasında çıkan gürültüye sinirlenen bir kişi, komşusu ve oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Ankara’da asansör gürültüsü cinayetinde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?

Ankara’da asansör gürültüsü cinayetinde Uğur Şahan ve oğlu Mehmet Ali Şahan hayatını kaybederken, Sevda Şahan ve Sema Taşkıran yaralandı.

Ankara’da asansör gürültüsü cinayetinin faili kimdir, nerede yakalandı?

Ankara’da asansör gürültüsü cinayetinin faili Hüseyin Alkan’dır. Alkan, olayın ardından elinde av tüfeğiyle binaya giren görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdıktan sonra, polis tarafından gözaltına alındı.