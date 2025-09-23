Ankara'da 'Asker Ressamlar' Sergisi MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde Açıldı

Ankara Kültür Yolu Festivali programı kapsamında, MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi ev sahipliğinde 'Asker Ressamlar' sergisi törenle açıldı. Sergi, ziyaretçilere asker kökenli ressamların eserlerini sunuyor ve 30 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Açılış ve Katılımcılar

Açılış törenine MKE AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, Asker Ressamlar Grubu Başkanı Selahattin Sosay ve davetliler katıldı. Etkinlik, MKE yerleşkesindeki İmalat-ı Harbiye Müzesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirildi.

Tarihi Bağlam ve Serginin Önemi

Sergi başkanı Selahattin Sosay, konuşmasında resim eğitimine ilişkin kökenlere değinerek, 1795'te Mühendishane-i Berri-i Hümayun'da başlayan desen derslerinin önemine vurgu yaptı. Sosay, '2. Mahmut döneminde asker kökenli ressamlar Paris'e gönderilerek, oradaki atölyelerde resim dersleri almışlardır' ifadelerini kullandı. Ayrıca Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı dönemlerinde asker ressamlardan Sami Yetik ve Hikmet Onat gibi isimlerin savaş meydanlarını resmederek eserlerin günümüze ulaşmasını sağladıklarını belirtti.

Gelirler ve Eğitim Desteği

Sosay, sergi için yapılan satışlardan elde edilecek gelirlerin MKE'nin kendi okullarında burs verdiği öğrencilere bağışlanacağını duyurdu.

Festival Kapsamı ve Ankara'nın Tanıtımı

Erhan Karakaya, Ankara'nın kültür ve sanat potansiyelinin zenginleştiğini belirterek, bakanlık olarak kentte bu tür etkinlikleri artırma çabasında olduklarını söyledi. Karakaya, 'Bu yıl Kültür Yolu Festivalleri kapsamında yaklaşık 700 etkinlik planladık. Cumartesi gününden bu yana misafirlerimiz bu etkinlikleri doya doya yaşıyorlar' ifadelerini kullandı. Ayrıca önümüzdeki yıl Türk Dünyası ve Turizm Başkenti unvanı ile NATO Devlet Başkanları Zirvesi'nin Ankara'da icra edilmesinin kentin tanıtımı açısından önemli bir fırsat olacağını vurguladı.

Mekan ve Duygu Yüklü Anlatım

İlhami Keleş, İmalat-ı Harbiye Müzesi'nin Kurtuluş Savaşı sırasında eski süvari kışlası olduğunu hatırlatarak, mekanın Zeytinburnu ile Bakırköy'den getirilen makinelerle tüfek ve mühimmat üretimi için kullanıldığını anlattı. Keleş, bu tarihi mekânda serginin düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını ve burada bulunan mühimmat ile aletlerin görülebileceğini ifade etti. Keleş, serginin duygu yüklü ortamında buluşmanın MKE Kimya ailesi için büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Asker Ressamlar sergisi, ziyaretçilere hem tarihî hem de sanatsal bir deneyim sunuyor; sergiye katılmak isteyenler 30 Ekim'e kadar müzeyi ziyaret edebilir.

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde "Asker Ressamlar" sergisi açıldı.