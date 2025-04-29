Ankara'da Bağımlılıkla Mücadele Merkezinin Açılışı

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Hayata Sarıl Danışmanlık Merkezi’nin Açılışına Katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Altındağ Belediyesi tarafından restore edilen ve madde, alkol, tütün ile teknoloji bağımlılığı gibi sorunlar yaşayan bireylere hizmet verecek olan Hayata Sarıl Danışmanlık Merkezi’nin açılışına katıldı. Açılış, Bostancık Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta Önemli Konuşmalar

Açılışta Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Karaloğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın selamlarını ilettiği konuşmasında, sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Karaloğlu, Türkiye'de AK Parti belediyeciliğinin önemli bir ismi olan Başkan Veysel Tiryaki’ye teşekkür ederek, bağımlılıkla mücadele merkezinin açılışının büyük bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, İçişleri Bakanlığının uyuşturucuyla mücadelede Haziran 2023 itibarıyla yapılan operasyonlarda 200 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Başkan Tiryaki’nin Açıklamaları

Açılışta konuşan Tiryaki, bu yıl birçok yeni açılış yapacaklarının altını çizerken, Altındağ'ı daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti. Bağımlılıkla mücadele konusunda yeni bir merkez açtıklarını aktaran Tiryaki, bu durumun artık madde bağımlılığıyla sınırlı olmadığını, kumar ve teknoloji bağımlılığını da kapsadığını belirtti. Özellikle 12 yaşına kadar inen bağımlılık sorununa dikkat çekti.

Tiryaki, "Geçmiş yıllarda sağlık bakanlıklarımız ile yapılan iş birliği sonuç verdi ve bağımlılıkla mücadele konusunda yüzde 75’in üzerinde başarı sağladık" dedi. Yeni merkezle pek çok ailenin sorunlarına çözüm bulacaklarına inandıklarını vurguladı.

Hayata Sarıl Danışmanlık Merkezi'nde Ücretsiz Destek

Açılış sonrası, Hayata Sarıl Danışmanlık Merkezi hizmet vermeye başladı. Bu merkez, 12 yaş ve üzeri bireylere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunarak, bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol üstlenecek.

Altındağ Belediyesince, madde, alkol, tütün ve teknoloji bağımlılığı gibi sorunlar yaşayanlar ile yakınlarına ücretsiz danışmanlık ve psikososyal destek sunmak amacıyla restore edilen Hayata Sarıl Danışmanlık Merkezi, Bostancık Caddesi'nde açıldı. Açılışa İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (Ortada), AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek (Solda), Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki (Sağda) katıldı.

Altındağ Belediyesince, madde, alkol, tütün ve teknoloji bağımlılığı gibi sorunlar yaşayanlar ile yakınlarına ücretsiz danışmanlık ve psikososyal destek sunmak amacıyla restore edilen Hayata Sarıl Danışmanlık Merkezi, Bostancık Caddesi'nde açıldı. Açılışa İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (Ortada), AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek (Solda), Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki (Sağda) katıldı.