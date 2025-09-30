Ankara'da baltayla saldıran baba ve oğula 3'er yıl 9'ar ay hapis

Duruşma ve karar

Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Veysel Keskin ve oğlu Turgay Keskin katıldı. Mahkeme heyeti dosya kapsamındaki evrakı inceledikten sonra sanıklara söz verdi.

Sanık Veysel Keskin, pişman olduğunu ve müştekileri tanımadığını belirterek tahliyesini talep etti. Sanık Turgay Keskin de olayın sinir anında gerçekleştiğini, pişman olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, delil ve ifadeler ışığında her iki sanığın da eylemlerinin sabit olduğunu ifade ederek sanıkların "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların "silahla tehdit" suçundan ayrı ayrı 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İddianameden

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde 1 Ağustos tarihinde meydana geldi. İddianamede, şüpheliler Veysel ve Turgay Keskin'in trafikte tartıştıkları Alperen Y. ve Emirhan K.'nin bulunduğu araca saldırdıkları anlatılıyor.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ile Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

İddianamede, her iki şüphelinin suçun işlenişinde ortak hakimiyeti olduğu ve "müşterek fail" kabul edildikleri, Veysel Keskin'in aracını müştekilerin önüne kırarak durdurduğu, araçtan inip camı kırmak amacıyla yumruk attığı ve ardından oğlu Turgay Keskin'i baltayı alması için yönlendirdiğinin belirtildiği kaydedildi.

Savcılık, baba ve oğulun "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.