Ankara'da Baraj Doluluk Oranı Yüzde 39,41'den 19,42'ye Geriledi

Ankara'da baraj doluluk oranlarında ciddi düşüş

Ankara'daki barajlarda doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre belirgin şekilde azaldı. Genel doluluk oranı geçen yılın 20 Ağustos'unda yüzde 39,41 iken, bu yıl aynı tarihte yüzde 19,42 seviyesine geriledi.

ASKİ verileri ve hacim detayları

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Barajlar Bilgi Sistemi'ne göre, kente su sağlayan 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp hacimli barajlardaki genel doluluk, 20 Ağustos itibarıyla 307 milyon 931 bin metreküp ile yüzde 19,42 seviyesinde bulunuyor.

Geçen yıl 20 Ağustos'ta barajlarda doluluk 624 milyon 824 bin metreküp ile yüzde 39,41 olarak ölçülmüştü.

Aktif kullanılabilir suda ciddi azalma

Aktif kullanılabilir su oranı da belirgin biçimde düştü: 20 Ağustos 2024'te 435 milyon 867 bin metreküple yüzde 31,21 seviyesindeyken, bu yıl aynı tarihte 118 milyon 974 bin metreküple yüzde 8,52 olarak tespit edildi.

Kentin barajlarındaki doluluk oranı ve aktif kullanılabilir su miktarındaki fark, barajlardaki su düşüşünü net şekilde ortaya koydu.

Kentin su stoku ve barajlar bazında durum

Şehre günlük 1 milyon 733 bin 943 metreküp su verilirken, yıllık buharlaşma ve sulama oranları dikkate alındığında, mevcut doluluk oranına göre kentin 3 aydan az içme suyu kaldığı bildirildi.

Barajlarda 20 Ağustos itibarıyla doluluk oranları şu şekilde ölçüldü: Çubuk-2 %10,67, Çamlıdere %19,37, Kurtboğazı %14,05, Kavşakkaya %16,84, Eğrekkaya %27,41, Akyar %20,16 ve Peçenek %14,04.

Kuraklık etkisi ve görüntüler

AA ekibi, Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda, kurak yaz mevsimi ve yetersiz yağışlar nedeniyle su miktarının ciddi oranda düştüğünü görüntüledi. Çamlıdere, Kurtboğazı, Akyar ve Eğrekkaya barajlarında sular yer yer yaklaşık 40-50 metre çekildi; eski yerleşim yerleri, ev kalıntıları ve adacıklar gün yüzüne çıktı.

Ankara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,41'den yüzde 19,42'ye, aktif doluluk oranı da yüzde 31,21'den yüzde 8,52'ye geriledi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan Barajlar Bilgi Sistemi'ne göre, kente su sağlayan 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp hacimli barajlardaki genel doluluk, 20 Ağustos itibarıyla 307 milyon 931 bin metreküple yüzde 19,42 seviyesinde bulunuyor. AA ekibi Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda, kurak yaz mevsimi ve yetersiz yağışlar nedeniyle ciddi oranda düşen su miktarını görüntüledi. Çamlıdere, Kurtboğazı, Akyar ve Eğrekkaya barajlarında sular yer yer yaklaşık 40-50 metre çekilirken, barajlarda bununla birlikte eski yerleşim yerleri, ev kalıntıları ve adacıkların gün yüzüne çıktığı görüntülendi. Fotoğrafta Akyar Barajı ve çevresi görülüyor.