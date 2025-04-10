Ankara'da 'Barış Abi Ne Dersin Bu Zamane İşlerine?' Etkinliği Rüzgar Gibi Geçti

Ankara'da Anlamlı Etkinlik: "Barış Abi Ne Dersin Bu Zamane İşlerine?"

Ankara'da, lise öğrencileri ile otizmli çocukların iş birliğiyle hazırlanan "Barış Abi Ne Dersin Bu Zamane İşlerine?" etkinliği, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Bu özel organizasyon, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Nimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun katkılarıyla, Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi tarafından düzenlendi.

Başlangıç ve Performanslar

Öğrencilerin ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Orkestrası'nın Barış Manço'nun unutulmaz "Dönence" şarkısını seslendirmesiyle başladı.

Katılımcılar, Barış Manço'nun sevilen eserlerinden "Gülpembe", "Gibi Gibi" ve "Yeni Bir Gün Doğdu Merhaba" gibi parçaları dinlerken, "Süper Babaanne", "Günaydın Çocuklar" ve "Ahmet Bey'in Ceketi" adlı eserleri de sahnede canlandırdılar.

Otizmli Öğrencilerin Katkıları

Etkinliğe, Nimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Okulu'na bağlı otizmli öğrenciler de katılarak, "Hal Hal" ve "Yine Yol Göründü Gurbete" şarkılarını başarıyla seslendirdi.

Özel Mesaj ve Katılımcılar

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'nun öğrencilere özel mesajı da etkinlikte yer aldı. Etkinlikte ayrıca, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu gibi önemli isimler de bulundu.

Bu anlam dolu etkinlik, hem müzikle dolu anlar yaşatırken hem de farklı bireylerin bir arada olmasının önemini bir kez daha vurguladı.

Ankara'da lise öğrencilerinin ve otizmli çocukların hazırladığı "Barış Abi Ne Dersin Bu Zamane İşlerine?" etkinliği düzenlendi.

Ankara'da lise öğrencilerinin ve otizmli çocukların hazırladığı "Barış Abi Ne Dersin Bu Zamane İşlerine?" etkinliği düzenlendi.