Ankara'da Batı Azerbaycan'a Geri Dönüş Konferansı Gerçekleşti

Ankara'da Buruk Bir Geçmişin Yeniden Ele Alındığı Konferans

Başkent Ankara'da, Batı Azerbaycan Topluluğu ve Azerbaycan-Türkiye Evi tarafından düzenlenen "İnsan Haklarının Üstünlüğünün Önemli Koşulu Olarak Batı Azerbaycan'a Geri Dönüş" konferansı, özellikle tarihi ve insani boyutlarıyla dikkat çekti.

İlk Oturumda Tarihi Yansımalar

Konferans, Azerbaycan Sivil Toplum Örgütlerine Devlet Desteği Ajansı ve Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği desteğiyle bir otelde gerçekleştirildi. İlk oturum, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Tarih Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kemal Çiçek moderatörlüğünde yapıldı.

Bu oturumda, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Yeşilot konuşmacı olarak katıldılar.

Prof. Dr. Ortaylı, Osmanlı ve Safeviler arasındaki çatışmalara yönelik Şunları vurguladı: "Herhangi bir Fransız kitabına bakıldığında, Erivan maddesi her zaman Azerbaycan ile ilişkilendirilir. Yani Erivanlı, Azerbaycanlı demektir."

Kültürel İttifak ve Birlik Mesajları

Konferansta bir diğer dikkat çekici nokta ise, Prof. Dr. Ortaylı'nın "Bir milletiz, iki devletiz, üçüncüsü yolda" ifadesiydi. Ortaylı, bu durumun kültürel ve askeri ittifakların güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, Rusların Osmanlı ile Kafkasya-Türkistan arasında bir etnik duvar ördüğünü öne sürerek, bölgede demografik yapının değiştiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Okan Yeşilot ise, Türk nüfusunun bölgeden zorla uzaklaştırıldığını ifade etti.

İkinci Oturumda İnsan Hakları Vurgusu

İkinci oturumda, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan moderatörlük yaptı. Burada TBMM Komisyon başkanları gibi önemli isimler yer aldı ve Batı Azerbaycan konusundaki hukuki ve insani boyutlar tartışıldı.

Her iki oturum sonunda katılımcılara teşekkür mektuplarının takdim edilmesiyle konferans sona erdi. Bu önemli etkinlik, Batı Azerbaycan konusundaki farkındalığı artırmayı başardı.

Başkentte, Batı Azerbaycan Topluluğu ve Azerbaycan-Türkiye Evi tarafından "İnsan Haklarının Üstünlüğünün Önemli Koşulu Olarak Batı Azerbaycan'a Geri Dönüş" konferansı düzenlendi. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Tarih Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kemal Çiçek'in (ortada) moderatörlüğündeki ilk oturuma, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı (sol 2), Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar (solda), Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur (sağ 2) ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Yeşilot (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

Başkentte, Batı Azerbaycan Topluluğu ve Azerbaycan-Türkiye Evi tarafından "İnsan Haklarının Üstünlüğünün Önemli Koşulu Olarak Batı Azerbaycan'a Geri Dönüş" konferansı düzenlendi. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Tarih Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kemal Çiçek'in (ortada) moderatörlüğündeki ilk oturuma, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı (sol 2), Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar (solda), Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur (sağ 2) ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Yeşilot (sağda) konuşmacı olarak katıldı.