Ankara'da 'Bilim Kafe' Etkinliği: Çocuk, Aile ve Eş İlişkileri Ele Alındı

Ankara'da 'Bilim Kafe' Etkinliği İle Aile Dinamikleri Tartışıldı

Ankara'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 'Çocuk, Aile ve Eş İlişkileri' programı katılımcılara önemli bilgiler sunuldu.

Prof. Dr. İbrahim Keklik, Aile İlişkilerini Anlattı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Keklik, YÖK'ün düzenlediği 'Bilim Kafe' etkinliği çerçevesinde, Hamamönü'nde gerçekleştirdiği sunumda çocuk, aile ve eş ilişkilerine dair önemli noktalar paylaştı.

Keklik, ailelerin sıkça ''Çocuğumu düzgün büyütüyor muyum?'' kaygısı taşıdığını belirterek, ebeveynlerin çocuklarının hislerini anlamaları gerektiğini vurguladı. "Çocuğun yerine kendini koyabilmelisin" diyerek ebeveynliğin önemini dile getirdi.

Aile Rolleri ve Etkileri Üzerine Önemli Vurgular

Bir ailedeki rollerin diğer bireyleri nasıl etkilediğini anlatan Keklik, özellikle iki çocuktan birine fazla değer verilmesinin diğerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Keklik, "Aile sistem olarak görüldüğünde en önemli kişiler ebeveynlerdir. Anne-baba ehil değilse, bu boşluğu çocuklar doldurmak zorunda kalır" diyerek 1960'lardan bu yana ebeveynlerin aile yapılandırmasındaki önemine dikkat çekti.

Erkeklerin Rolü ve Çocuk İlişkisi

Erkeklerin de çocuk yetiştirmede önemli bir rolü olduğunu belirten Keklik, çocuğun ebeveynlerinin güçlerini hissetmemesinin olumsuz etkilere yol açabileceğini ifade etti. Bu durumda en uygun davranışın ise çocukla yakınlık kurmak olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlikte ayrıca, katılımcılar için keyifli bir müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

Ankara'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğinde "Çocuk, Aile ve Eş İlişkileri" programı düzenlendi. Etkinlikte, müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

Ankara'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğinde "Çocuk, Aile ve Eş İlişkileri" programı düzenlendi. Etkinlikte, müzik dinletisi de gerçekleştirildi.