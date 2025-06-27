DOLAR
39,88 -0,24%
EURO
46,78 0,16%
ALTIN
4.203,38 1,28%
BITCOIN
4.276.849,47 0,47%

Ankara'da 'Bilim Kafe' Etkinliği: Çocuk, Aile ve Eş İlişkileri Ele Alındı

Ankara'da düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinliğinde, çocuk, aile ve eş ilişkilerine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 16:30
Ankara'da 'Bilim Kafe' Etkinliği: Çocuk, Aile ve Eş İlişkileri Ele Alındı

Ankara'da 'Bilim Kafe' Etkinliği İle Aile Dinamikleri Tartışıldı

Ankara'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 'Çocuk, Aile ve Eş İlişkileri' programı katılımcılara önemli bilgiler sunuldu.

Prof. Dr. İbrahim Keklik, Aile İlişkilerini Anlattı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Keklik, YÖK'ün düzenlediği 'Bilim Kafe' etkinliği çerçevesinde, Hamamönü'nde gerçekleştirdiği sunumda çocuk, aile ve eş ilişkilerine dair önemli noktalar paylaştı.

Keklik, ailelerin sıkça ''Çocuğumu düzgün büyütüyor muyum?'' kaygısı taşıdığını belirterek, ebeveynlerin çocuklarının hislerini anlamaları gerektiğini vurguladı. "Çocuğun yerine kendini koyabilmelisin" diyerek ebeveynliğin önemini dile getirdi.

Aile Rolleri ve Etkileri Üzerine Önemli Vurgular

Bir ailedeki rollerin diğer bireyleri nasıl etkilediğini anlatan Keklik, özellikle iki çocuktan birine fazla değer verilmesinin diğerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Keklik, "Aile sistem olarak görüldüğünde en önemli kişiler ebeveynlerdir. Anne-baba ehil değilse, bu boşluğu çocuklar doldurmak zorunda kalır" diyerek 1960'lardan bu yana ebeveynlerin aile yapılandırmasındaki önemine dikkat çekti.

Erkeklerin Rolü ve Çocuk İlişkisi

Erkeklerin de çocuk yetiştirmede önemli bir rolü olduğunu belirten Keklik, çocuğun ebeveynlerinin güçlerini hissetmemesinin olumsuz etkilere yol açabileceğini ifade etti. Bu durumda en uygun davranışın ise çocukla yakınlık kurmak olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlikte ayrıca, katılımcılar için keyifli bir müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

Ankara'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğinde...

Ankara'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğinde "Çocuk, Aile ve Eş İlişkileri" programı düzenlendi. Etkinlikte, müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

Ankara'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğinde...

Ankara'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğinde "Çocuk, Aile ve Eş İlişkileri" programı düzenlendi. Etkinlikte, müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!
3
YÖK Bilim Kafe: 'Evrende Su Arayışı' Söyleşisi Gerçekleşti
4
Emine Erdoğan, TÜGVA Yönetim Kurulu ile Önemli Bir Toplantı Gerçekleştirdi
5
Hitit Üniversitesinde Mezuniyet Coşkusu
6
Kazakistan'da Geleneksel 'Kımız Festivali' Coşkuyla Kutlandı

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran