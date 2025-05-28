DOLAR
39,08 -0,08%
EURO
44,28 0,05%
ALTIN
4.154,67 -0,34%
BITCOIN
4.203.927,7 1,85%

Ankara'da Bülent Ecevit'in Doğumunun 100. Yılı İçin Fotoğraf Sergisi Açıldı

Ankara'da Bülent Ecevit'in doğumunun 100. yılı anısına sergi açıldı, siyasetçilerin katılımıyla konuşmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 16:20
Ankara'da Bülent Ecevit'in Doğumunun 100. Yılı İçin Fotoğraf Sergisi Açıldı

Ankara'da Bülent Ecevit'in Doğumunun 100. Yılı Anısına Sergi

Ankara, Bülent Ecevit'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ecevitçi Arayış Platformu ve Sosyal Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

"Her Yönüyle Ecevit" Konulu Sergi

Serginin başlığı "Her Yönüyle Ecevit" olarak belirlendi ve merhum Başbakan'ın çocukluk döneminden siyasi hayatına kadar uzanan süreçte çekilen fotoğraflar sergilendi.

Açılışa, Ecevitçi Arayış Platformu, Sosyal Demokrasi Derneği ve Demokratik Sol Parti (DSP) üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğin açılışında eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Ecevit'in temiz siyaset anlayışına vurgu yaparak, "Bu ülkeden, bu dünyadan bir Ecevit geçti. Siyasetin temiz kalarak da yapılabileceğini gösterdi" dedi.

Zeki Sezer ayrıca, Ecevit'in projelerinin, özellikle Z kuşağı tarafından yeniden hayata geçirileceğine inandığını ifade etti.

Açılışta ayrıca, Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sami Doğan, Ecevitçi Arayış Platformu adına Erol Demiroğlu, 21. Dönem Samsun Milletvekili Tarık Cengiz ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek Bülent Ecevit'in yaşamına dair anıları tazelediler.

Ankara'da, Ecevitçi Arayış Platformu ile Sosyal Demokrasi Derneği tarafından merhum Başbakan...

Ankara'da, Ecevitçi Arayış Platformu ile Sosyal Demokrasi Derneği tarafından merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenlendi. Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "Her Yönüyle Ecevit" başlığıyla hazırlanan sergide, Ecevit'in çocukluk döneminden siyasi hayatına ve vefatına uzanan süreçte çekilen fotoğrafları yer aldı.

Ankara'da, Ecevitçi Arayış Platformu ile Sosyal Demokrasi Derneği tarafından merhum Başbakan...

Ankara'da, Ecevitçi Arayış Platformu ile Sosyal Demokrasi Derneği tarafından merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenlendi. Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "Her Yönüyle Ecevit" başlığıyla hazırlanan sergide, Ecevit'in çocukluk döneminden siyasi hayatına ve vefatına uzanan süreçte çekilen fotoğrafları yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı Başladı
2
Bakan Göktaş, Samsun'da Doğum Yardımı Alan Aileyi Ziyaret Etti
3
Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi
4
Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Çocuğun Arama Çalışmaları 3. Gününde
5
Bingöl'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Gerçekleşti
6
Diyarbakır'dan 'Terörsüz Türkiye' İçin Birleşik Destek
7
Bodrum'da Dalgıçlardan 223 Kilogram Su Altı Temizliği

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!