Ankara'da Bülent Ecevit'in Doğumunun 100. Yılı İçin Fotoğraf Sergisi Açıldı

Ankara'da Bülent Ecevit'in Doğumunun 100. Yılı Anısına Sergi

Ankara, Bülent Ecevit'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ecevitçi Arayış Platformu ve Sosyal Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

"Her Yönüyle Ecevit" Konulu Sergi

Serginin başlığı "Her Yönüyle Ecevit" olarak belirlendi ve merhum Başbakan'ın çocukluk döneminden siyasi hayatına kadar uzanan süreçte çekilen fotoğraflar sergilendi.

Açılışa, Ecevitçi Arayış Platformu, Sosyal Demokrasi Derneği ve Demokratik Sol Parti (DSP) üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğin açılışında eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Ecevit'in temiz siyaset anlayışına vurgu yaparak, "Bu ülkeden, bu dünyadan bir Ecevit geçti. Siyasetin temiz kalarak da yapılabileceğini gösterdi" dedi.

Zeki Sezer ayrıca, Ecevit'in projelerinin, özellikle Z kuşağı tarafından yeniden hayata geçirileceğine inandığını ifade etti.

Açılışta ayrıca, Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sami Doğan, Ecevitçi Arayış Platformu adına Erol Demiroğlu, 21. Dönem Samsun Milletvekili Tarık Cengiz ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek Bülent Ecevit'in yaşamına dair anıları tazelediler.

Ankara'da, Ecevitçi Arayış Platformu ile Sosyal Demokrasi Derneği tarafından merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenlendi. Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "Her Yönüyle Ecevit" başlığıyla hazırlanan sergide, Ecevit'in çocukluk döneminden siyasi hayatına ve vefatına uzanan süreçte çekilen fotoğrafları yer aldı.

Ankara'da, Ecevitçi Arayış Platformu ile Sosyal Demokrasi Derneği tarafından merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenlendi. Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "Her Yönüyle Ecevit" başlığıyla hazırlanan sergide, Ecevit'in çocukluk döneminden siyasi hayatına ve vefatına uzanan süreçte çekilen fotoğrafları yer aldı.