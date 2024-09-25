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Ankara'da Çekiçle Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Çankaya'da çekiçle arkadaşını öldüren zanlı, evi yakarak olayı gizlemeye çalıştı. Tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:47
Ankara'da Çekiçle Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Ankara'da Şok Olay

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir tartışma sonucu arkadaşını çekiçle öldüren zanlı tutuklandı. Olayın ardından, cinayeti yangınla örtbas etmeye çalışan zanlı gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Çankaya Yaşamkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.K. (62) isimli zanlı, arkadaşını başına çekiçle vurarak hayatına son verdi. Olayın ardından evde çıkan yangın, cinayeti örtmek için bir plan olarak değerlendirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, S.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlı, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Sorgulanmasının ardından zanlı, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Cinayetin İzleri

Ü.U. (65) isimli kurbanın cesedi, evde meydana gelen yangın sonrası bulundu. Olayı araştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, kurbanın belirgin bir şekilde başında darbe olduğunu ve düşme süsü verilerek öldürüldüğünü tespit etti.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının olaydan hemen önce evden çıktığını ve polis ekiplerini yanıltmak amacıyla AŞTİ'ye gidip orada beklediğini belirledi. S.K., daha sonra bir eğlence mekanında yakalandı.

Zanlı Yargı Önünde

Tutuklanan S.K.'nın cinayetle ilgili yargılanması sürecek. Olay, Ankara'da büyük bir infial yarattı ve kamuoyunda ciddi endişelere neden oldu.

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