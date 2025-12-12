DOLAR
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Sistematik terör sona erecek — Terörsüz Türkiye hedefi

Mehmet Uçum, Mudanya Üniversitesi konferansında "Sistematik terör sona erdirilecek, terör örgütü fiilen ortadan kalkacak" dedi ve 14 aylık sürecin kazanımlarını aktardı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:23
Konferans ve ana mesaj

Mudanya Üniversitesi’nin düzenlediği "Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci" konferansında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, hedefin kapsamını ve sürecin kazanımlarını paylaştı. Akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelen Uçum, sürecin bir "tarihî fırsat" olduğunu ve "başarmanın eşiğinde" olunduğunu vurguladı.

Terörsüz Türkiye hedefinin kapsamı

"Sistematik terör sona erdirilecek, terör örgütü fiilen ortadan kalkacak, kimlik istismarı üzerinden yapılan hukuk dışı faaliyetler sona erecek; siyaset üzerindeki terör, kültür alanları üzerindeki terör, din alanları üzerindeki terör tamamen ortadan kalkacaktır. Terörsüz Türkiye hedefi böyle bir projedir", dedi Uçum.

Uçum, bu hedefin "Kürt meselesi"nin çözümüyle eşdeğer görülmemesi gerektiğini belirterek, devlet politikasının sistematik terörün sona erdirilmesi ve demokratik siyaset alanının açılması üzerine kurulduğunu aktardı.

Geçmişten bugüne süreç ve 1 Ekim 2024 vurgusu

Uçum, terörsüz Türkiye arayışının "son bir yılın özlemi" olmadığını, 41 yıllık bir mücadele geçmişi bulunduğunu söyledi. Ancak 1 Ekim 2024'te Cumhurbaşkanı'nın Meclis açılış konuşması ve Sayın Bahçeli'nin tutumunun bu süreçte simgesel önem taşıdığını belirtti.

14 aylık dönemin kazanımları

Uçum, son 14 aylık süreçteki gelişmeleri ayrıntılarıyla anlattı. Terör örgütünün kurucusunun 27 Şubat'ta yayımladığı deklarasyonun örgütün ayrılıkçı taleplerinden vazgeçtiğini ortaya koyduğunu; 12 Mayıs'ta örgütün fesih kongresi yapıldığını ve 11 Temmuz'da sembolik silah bırakma töreni gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Uçum: "52 yıllık bir terör örgütünün bizzat kurucusu, kendi örgütünün hem örgütsel olarak sona ermesi gerektiğini ilan etti hem de örgütün ideolojik-politik varlığına son verdi."

Bu gelişmelerin ardından bölge ve toplumda umut arttığını, şehit haberlerinin azaldığını ve terörle mücadelenin maliyetinin düştüğünü ifade etti.

TBMM komisyonu ve raporun önemi

Uçum, TBMM'de 5 Ağustos'ta kurulan komisyonun tarihî bir görev yürüttüğünü; komisyonun 134 kişi ve kuruluş temsilcisini dinlediğini ve rapor hazırlama aşamasında olduğunu söyledi. Komisyonun aralık itibarıyla görev süresinin sona ereceğini, gerektiğinde iki aylık uzatma yapabileceğini belirtti.

Hazırlanacak raporun üç bölümden oluşmasının öngörüldüğünü; dinleme tespitleri, geçiş sürecine ilişkin hukuki öneriler ve demokrasiyi güçlendirmeye yönelik yaklaşımın raporda yer alacağını aktardı.

Geçiş sürecinin hukuki düzenlemeleri

Geçiş sürecinde hazırlanacak hukuki düzenlemelerin, kendisini feshetmiş terör örgütünün mensuplarıyla sınırlı bir düzenleme içereceğini söyleyen Uçum, farklı kategoriler için farklı düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirtti. Buna göre hiç suç işlememiş, hafif suç işlemiş, ağır suç işlemiş ve üst düzey yöneticiler gibi kategoriler ayrı değerlendirilebilir.

Komisyon raporunun tamamlanmasının ardından 2026'nın ilk aylarında bu düzenlemelerin Meclis gündemine gelmesinin beklendiğini aktardı. Ancak uygulama için "pratik teyitlerin" tamamlanmasının gerektiğini vurguladı.

Son söz: Başarmaya çok yakınız

Uçum, sürecin zorlukları olmakla birlikte Türkiye'nin bu modeli başarıyla tamamlaması halinde uluslararası çatışma çözümü literatürüne katkı sağlayacağını söyledi. "Başarmanın eşiğindeyiz" diyerek, sürece yönelik kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

