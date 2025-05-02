Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşlara yönelik destek programlarına bir yenisini daha ekleyerek çiftçilere tarihi bir hibe desteği sunmaya başladı.

Emekli ve dar gelirli kesim için sağlanan desteklerin yanı sıra, bu yeni uygulama ile çiftçilerin yardımına koşuluyor. Kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretimi artırmak amacıyla harekete geçen ABB, sebze yetiştiriciliğinin merkezi konumundaki 5 ilçede uygulanacak olan hibe programını duyurdu.

Bunlar Hibe Desteği Alan İlçeler

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan bu kapsamlı program, tarımsal üretim açısından stratejik öneme sahip olan Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan ve Çubuk ilçelerinde uygulanmaya başlandı. Bu durum, bölgedeki çiftçilerin büyük ölçüde faydalanacağı anlamına geliyor.

Desteklerin İçeriği Nedir?

ABB'nin uzman ekipleri, bu ilçelerdeki üreticilere, modern tarım için gerekli malzemeler arasında yer alan sera örtüsü, koruma örtüsü (agril) ve agril tutucu gibi ürünlerin yüzde 50'sini hibe olarak sunmaya başladı. Bu malzemelerin kullanımı sayesinde, mevsim dışında üretim yapılması daha da kolaylaşırken, olumsuz hava koşullarının ürünlere vermesi muhtemel zararlar da en aza indiriliyor.

Tüketiciye Uygun Fiyat Amaçlanıyor

Bu desteklerin bir diğer önemli amacı ise, çiftçilerin maliyetlerini düşürerek tüketiciye daha uygun fiyatlarla ürün sunmalarını sağlamak. Böylece hem üretim hem de tüketim açısından sağlıklı bir döngü oluşturulması hedefleniyor.

ABB Hibe Destek Programını Duyurdu

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu, hibe desteği dağıtımı sırasında yaptığı açıklamada, belediyenin üretim odaklı politikalarının kararlılıkla süreceğini vurguladı. "Ankara'da yoğun olarak sebze yetiştiriciliği yapılan bu ilçelerde, üretimi destekleyerek, ürünlerin tüketiciye daha kısa sürede ve uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için buradayız. Üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.