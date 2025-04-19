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Ankara'da 'Diplomat Gözüyle Çin-ABD ve Türkiye-Çin İlişkileri' Etkinliği

Ankara'da düzenlenen etkinlikte, eski Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, Çin-ABD ve Türkiye-Çin ilişkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 17:07
Ankara'da 'Diplomat Gözüyle Çin-ABD ve Türkiye-Çin İlişkileri' Etkinliği

Ankara'da Dikkat Çeken Etkinlik: 'Diplomat Gözüyle Çin-ABD ve Türkiye-Çin İlişkileri'

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) düzenlenen "Diplomat Gözüyle Çin-ABD ve Türkiye-Çin İlişkileri" başlıklı etkinlik, önemli konuşmalara ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, Türkiye'nin eski Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa katıldı ve yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Musa'dan Önemli Açıklamalar

Musa, konuşmasında küresel güç dengesinin son 10-15 yılda Batı'dan Doğu'ya kaydığını vurguladı. Bu değişimin, Çin'in uluslararası arenada giderek daha fazla söz sahibi olmasına yol açtığını belirtti.

ABD-Çin İlişkilerinin Dinamikleri

Eski Büyükelçi, ABD-Çin ilişkilerinin temel sorunlarının, iki ülke arasındaki güç dengesinden kaynaklandığını ifade etti. Musa, ABD'nin tarihsel olarak Çin devletini tanımama konusundaki tutumunun, bu ilişkilerin gelişimini olumsuz etkilediğini hatırlattı. Ayrıca, günümüzde yaşanan ticaret savaşlarının ardındaki sorunun, "Çin’in önünü nasıl keseriz?" sorusu olduğunu dile getirdi.

Türkiye-Çin İlişkilerinin Önemi

Musa, dünyanın artık tek kutupluluk yerine çok kutupluluğa geçtiğini ve bu sürecin Türkiye-Çin ilişkileri açısından fırsatlar sunduğunu vurguladı. Tarihi kökleri olan bu ilişkilerin Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar uzandığını belirtti.

Ayrıca, Türkiye-Çin dostluk ve iş birliği anlaşmasının 1934'te imzalandığını hatırlatan Musa, özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretinin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Türkiye'nin, her alanda Çin ile iş birliklerine daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini düşünmekte olduğunu belirtti.

Türkiye'nin eski Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa (sağ 2), Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde...

Türkiye'nin eski Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa (sağ 2), Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) düzenlenen "Diplomat Gözüyle Çin-ABD ve Türkiye-Çin İlişkileri" başlıklı etkinliğe katıldı.

Türkiye'nin eski Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa (sağ 2), Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde...

Türkiye'nin eski Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa (sağ 2), Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) düzenlenen "Diplomat Gözüyle Çin-ABD ve Türkiye-Çin İlişkileri" başlıklı etkinliğe katıldı.

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