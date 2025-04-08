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Ankara'da Elektrik Direğindeki Patlama Anları Kamerada

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir elektrik direğinde meydana gelen patlama anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 00:07
Ankara'da Elektrik Direğindeki Patlama Anları Kamerada

Ankara'da Elektrik Direğinde Patlama Olayı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Yayla Mahallesi Bağcı Caddesi'nde bir elektrik direğinde arıza nedeniyle peş peşe patlamalar yaşandı. Olay, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine arıza ekiplerinin hızlıca müdahale etmesiyle ortaya çıktı.

Olay Yerinde Tedbir Alındı

Patlamaların ardından, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı olarak bölgeye sevk edildi. Bu önlemler doğrultusunda, cadde geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde arıza kısa sürede giderildi.

Patlama Anları Kamerada

Olay sırasında elektrik direğindeki patlama anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

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