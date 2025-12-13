DOLAR
Pençe Kilit Kahramanı Üsteğmen Tunahan Yavuz, Şehadetinin 3. Yılında Mudanya'da Anıldı

Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, şehadetinin 3. yılında Mudanya Ömerbey Şehitliği'nde dualarla anıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:15
Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen Bursalı Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, şehadetinin 3. yıl dönümünde Mudanya'daki Ömerbey Şehitliği'nde düzenlenen törenle dualarla anıldı.

Törene Katılanlar

Anma törenine şehidin komutanlarından Tatvan 10.Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç da katıldı. Programa ayrıca Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Aydoğan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Refai Eciroğulları, Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, Mudanya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ercan Yavuz, Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin Akışı

Ömerbey Şehitliği'ndeki anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Yapılan konuşmalarda, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin aziz hatıralarının hiçbir zaman unutulmayacağı ve devlet ile milletin şehit ailelerinin daima yanında olduğu vurgulandı.

Şehidin babası emekli astsubay Sadık Yavuz ile annesi Zerrin Yavuz ve kardeşi Efe Yavuz gelen misafirlerle yakından ilgilendi. Program, duaların ardından sona ererken, şehidin hatırası Mudanya'da bir kez daha saygı ve hürmetle yaşatıldı.

