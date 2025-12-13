Sinop’ta Zabıta Kaldırım İşgali Denetimi

Rutin kontrollerde Sakarya Caddesi'nde müdahale

Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri rutin denetimler kapsamında kaldırım işgallerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uyarılara uymayan işletmelere ceza-i yaptırım uygulandı.

Ekipler, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38. maddesi ile Sinop Belediyesi İdari Yaptırım Yönetmeliği’nin 31. maddesi doğrultusunda yaptıkları kontrol ve tespitlerde, Sakarya Caddesindeki işgaliyeleri kaldırdı. Uyarılara rağmen kaldırılmayan işgaller için ilgili işletmelere ceza-i işlem uygulandı.

Belediye yetkilileri, denetimlerin amacının yayaların güvenli geçişini sağlamak, kent estetiğini korumak ve kamu düzenini bozacak işgallerin önüne geçmek olduğunu belirtti. Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

