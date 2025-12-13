DOLAR
Sinop’ta Zabıta Kaldırım İşgali Denetimi

Sinop Belediyesi Zabıta ekipleri, rutin denetimlerle Sakarya Caddesi'ndeki kaldırım işgallerini kaldırdı; uymayan işletmelere kanun ve yönetmelik gereği ceza verildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:23
Rutin kontrollerde Sakarya Caddesi'nde müdahale

Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri rutin denetimler kapsamında kaldırım işgallerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uyarılara uymayan işletmelere ceza-i yaptırım uygulandı.

Ekipler, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38. maddesi ile Sinop Belediyesi İdari Yaptırım Yönetmeliği’nin 31. maddesi doğrultusunda yaptıkları kontrol ve tespitlerde, Sakarya Caddesindeki işgaliyeleri kaldırdı. Uyarılara rağmen kaldırılmayan işgaller için ilgili işletmelere ceza-i işlem uygulandı.

Belediye yetkilileri, denetimlerin amacının yayaların güvenli geçişini sağlamak, kent estetiğini korumak ve kamu düzenini bozacak işgallerin önüne geçmek olduğunu belirtti. Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

