Ankara'da FETÖ'cü Şüpheli Gizli Bölmede Yakalandı

Ankara'da, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan FETÖ'cü şüpheli Ü.Y. gizli bir bölgede yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 08:44
Ankara'da FETÖ'cü Şüpheli Gizli Bölmede Yakalandı

Ankara'da FETÖ'cü Şüpheli İkna Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı siyasetçilere ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Söz konusu görüntülerin kayda alınmasına ilişkin yürütülen soruşturmalarda adı geçen ve birçok suçtan aranma kaydı bulunan Ü.Y., Ankara'da düzenlenen başarılı bir operasyonla ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Yerlikaya, olayla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyona dair detayları verdi. Bakan, Ü.Y.'nin 2016 yılında ihraç edilen bir emniyet amiri olduğunu ve FETÖ'ye üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydı bulunduğunu belirtti.

Operasyon sonucunda Ü.Y., evinde gizli bir bölmede yakalanırken, FETÖ'nün 'ByLock' kripto haberleşme programını kullandığı da tespit edildi. Yerlikaya, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile yapılan mükemmel koordinasyona teşekkür etti.

Bu Suçlularla Mücadele Sürecek

Ankara Valisi Vasip Şahin ve operasyonu gerçekleştiren emniyet ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız" ifadelerini kullanarak, soruşturmaların titizlikle devam edeceğinin altını çizdi.

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