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Ankara'da FETÖ ve PKK'ya Yönelik Soruşturmalarda 23 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK soruşturmalarında toplam 47 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 09:09
Ankara'da FETÖ ve PKK'ya Yönelik Soruşturmalarda 23 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma neticesinde, toplam 47 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu operasyonlar sonucunda, 23 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 35 FETÖ/PDY şüphelisinden 33'ünü yakaladı. Gözaltına alınan bu zanlılardan 14'ü tutuklanırken, 19'u adli kontrol altına alındı ve 2 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Diğer yandan, 15 PKK/KCK şüphelisinden 14'ü yakalanmış, bu gruptaki şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol altına alındı ve bir zanlı için de yakalama emri çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Kasım Salı günü gerçekleştirdiği operasyonlarla FETÖ/PDY soruşturmasında 35, PKK/KCK soruşturmasında da 15 şüpheli için gözaltı kararı vermişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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