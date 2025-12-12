Nuray Tekinsoy Toprağa Verildi — Talas Belediyesi Meclis Üyesi Eşini Kaybetti

Nuray Tekinsoy Toprağa Verildi
Hayatını kaybeden Talas Belediyesi Meclis Üyesi Kemalettin Tekinsoy'un eşi Nuray Tekinsoy, 63 yaşında hayatını kaybetti.
Cenaze töreni
Cenaze namazı, Cuma namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Tekinsoy'un cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi.
Cenazeye katılanlar
Cenaze namazına; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Tekinsoy’un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
