Nuray Tekinsoy Toprağa Verildi — Talas Belediyesi Meclis Üyesi Eşini Kaybetti

Talas Belediyesi Meclis Üyesi Kemalettin Tekinsoy’un eşi Nuray Tekinsoy (63) için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı; cenaze Asri Mezarlığa defnedildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:01
Nuray Tekinsoy Toprağa Verildi — Talas Belediyesi Meclis Üyesi Eşini Kaybetti

Nuray Tekinsoy Toprağa Verildi

Hayatını kaybeden Talas Belediyesi Meclis Üyesi Kemalettin Tekinsoy'un eşi Nuray Tekinsoy, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze töreni

Cenaze namazı, Cuma namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Tekinsoy'un cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi.

Cenazeye katılanlar

Cenaze namazına; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Tekinsoy’un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

