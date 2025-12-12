DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.953,37 -1,73%
BITCOIN
3.937.991,97 -0,76%

Asgari Ücret Komisyonu Toplanıyor

Asgari ücret komisyonu toplanıyor; görüşmelerde işçi, işveren ve kamu temsilcileri ücret artışı ve ekonomik etkileri değerlendirecek.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:03
Asgari Ücret Komisyonu Toplanıyor

Asgari Ücret Komisyonu Toplanıyor

Görüşmelerde öncelik ekonomik ve sosyal dengeler

Asgari ücret komisyonu tekrar bir araya gelerek asgari ücretin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Toplantıda, işçi ve işveren temsilcileri ile kamu kurumları arasında görüş alışverişi yapılacak.

Komisyon görüşmelerinde ücret artışının işgücü piyasası ve enflasyon üzerindeki etkileri ele alınacak. Tartışmalar, hem çalışanların gelir düzeyini hem de işverenler üzerindeki mali yükleri dengelemeye odaklanacak.

Toplantıdan çıkacak sonuçlar, toplumun geniş kesimlerini doğrudan ilgilendirecek ve ekonomik politika belirleyicileri için önemli göstergeler sağlayacak. Sürecin şeffaf ve uzlaşma odaklı ilerlemesi bekleniyor.

İşçi ve işveren temsilcileri ile kamu temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda atılacak adımlar, asgari ücret seviyesinin belirlenmesinde belirleyici olacak.

Asgari ücret komisyonu toplanıyor

Asgari ücret komisyonu toplanıyor

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
3
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
4
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca
5
Başkan Yılmaz Kurtuluş Caddesi'nde: Esnaf ve Mahalle Ziyareti
6
Acıpayam'da Öğrenciler Babalarına El Yapımı Ayakkabı Hazırladı
7
Yakın Doğu Üniversitesi'nden KKTC Merkezi Cezaevi'nde Kadın Mahkûmlara Sağlık, Psikoloji ve Sanat Atölyeleri

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?