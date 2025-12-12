Asgari Ücret Komisyonu Toplanıyor

Görüşmelerde öncelik ekonomik ve sosyal dengeler

Asgari ücret komisyonu tekrar bir araya gelerek asgari ücretin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Toplantıda, işçi ve işveren temsilcileri ile kamu kurumları arasında görüş alışverişi yapılacak.

Komisyon görüşmelerinde ücret artışının işgücü piyasası ve enflasyon üzerindeki etkileri ele alınacak. Tartışmalar, hem çalışanların gelir düzeyini hem de işverenler üzerindeki mali yükleri dengelemeye odaklanacak.

Toplantıdan çıkacak sonuçlar, toplumun geniş kesimlerini doğrudan ilgilendirecek ve ekonomik politika belirleyicileri için önemli göstergeler sağlayacak. Sürecin şeffaf ve uzlaşma odaklı ilerlemesi bekleniyor.

İşçi ve işveren temsilcileri ile kamu temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda atılacak adımlar, asgari ücret seviyesinin belirlenmesinde belirleyici olacak.

