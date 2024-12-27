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Ankara'da Filistinli Gazeteciler için Anma Programı Düzenlendi

Ankara'da düzenlenen anma programında, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazeteciler anıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:14
Ankara'da Filistinli Gazeteciler için Anma Programı Düzenlendi

Ankara'da Filistinli Gazeteciler için Anma Programı Düzenlendi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli gazeteciler için anlam dolu bir anma programı düzenledi. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen grup, yaşamını yitiren gazeteciler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Basın Açıklaması ve Gazeteciler için Adalet Talepleri

ANFİDAP adına basın açıklaması yapan gazeteci Tayyar Tercan, genç yaşta hayatını kaybeden gazetecilerin anısını yaşatmak amacıyla bir araya geldiklerini vurguladı. Tercan, İsrail'in 2 gün önce Nusayrat Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği saldırılarda 5 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Tercan, İsrail'in Gaza'da katlettiği gazeteci sayısının 201'e ulaştığını ifade ederken, "İsrail, soykırımı dünyaya duyuran gazetecileri öldürerek susturmaya çalışıyor. Batı ülkeleri, başka bölgelerdeki gazetecilere yönelik saldırılara karşı basın özgürlüğünden dem vururken, 201 gazeteciyi katleden İsrail'e tepki göstermiyor," dedi.

İsrail'in Saldırıları ve İnsanlık Suçları

Tercan, İsrail'in, evleri, okulları, çadırları, cami ve kiliseleri, hastaneleri ve güvenli bölge ilan edilen mülteci kamplarını hedef almaya devam ettiğini vurguladı. Saldırılar sonucunda gıda, su ve ilaç depolarının zarar gördüğünü ve ambulansta dahil olmak üzere arama kurtarma ekiplerinin hedef alındığını belirtti.

Tercan, sözlerine şöyle devam etti: "Siyonist katillerin Gazze'de yaptığı her saldırı, savaş suçu ve insanlığa karşı işlenmiş suç kapsamındadır. Batı ülkelerinin öne sürdüğü bütün değerler, kurallar ve anlaşmalar, İsrail'in vahşeti karşısında geçerliliğini yitirmiştir. Uluslararası hukuk ve insan hakları ihlalleri, açlıktan ölüme mahkum edilen yüz binlerce insanla birlikte her kanun ve kural açısından suçtur."

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli gazeteciler için anma programı düzenledi. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen grup, yaşamını yitiren Filistinli gazeteciler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli gazeteciler için anma programı düzenledi. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen grup, yaşamını yitiren Filistinli gazeteciler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

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