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Ankara'da Freni Boşalan İşçi Servisi Park Halindeki Araçlara Çarptı

Ankara Etimesgut'ta park halindeyken freni boşalan işçi servisi araçlara çarparak durdu. Yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 22:15
Ankara'da Freni Boşalan İşçi Servisi Park Halindeki Araçlara Çarptı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen ilginç olayda, park halindeyken freni boşalan bir işçi servisi, kayarak bulundukları alanda hasara yol açtı. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada, servis aracı cadde boyunca ilerleyerek park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Olay, Melihşah Öz isimli sürücünün 06 C 6906 plakalı işçi servisini Kazım Karabekir Mahallesi 1682. Cadde üzerinde park etmesinin ardından gerçekleşti. Servis aracı, kısa bir süre sonra freni boşalarak hareket etti ve cadde kenarındaki park halindeki araçlarla çarpıştı.

Kaza sonucunda araçlar hasar görürken, çevredeki vatandaşlar tarafından anın cep telefonu kameralarıyla kaydedilmesi dikkat çekti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Yetkililer, yaralanan kimsenin olmamasıyla birlikte olayın büyümesini önleyen hızlı bir yanıtla, sürücünün kaza sonrası durumu değerlendirmeye aldığını belirtti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeyken freni boşalan ve hareket eden işçi servisi...

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeyken freni boşalan ve hareket eden işçi servisi, araçlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeyken freni boşalan ve hareket eden işçi servisi...

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeyken freni boşalan ve hareket eden işçi servisi, araçlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

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