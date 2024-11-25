Ankara'da Freni Boşalan Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada, freni boşalan bir kamyonet kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Olay, Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, kimliği ve plakası öğrenilemeyen kum yüklü kamyonet, freni boşaldığı için önünde duran araçlara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı ve toplamda 7 aracın hasar aldığı belirlendi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, kamyonetin diğer şeride geçişi ve çarpma anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.