Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 4 Otel Mühürlendi

Ankara'da Fuhuş Operasyonu

Ankara'da düzenlenen kapsamlı fuhuş operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda fuhşa yer temin edildiği gerekçesiyle 4 otel mühürlendi.

Operasyon Detayları

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçti. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarıyla bağlantılı olarak, otel sahibi, müdürü ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

Kurtarılan Kadınlar

Ayrıca, fuhşa zorlandıkları belirlenen 20'den fazla kadın operasyon kapsamında kurtarıldı. Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini ve fuhuşun önlenmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.