Ankara'da Gagauzça-Gagauzça Sözlüğü Tanıtıldı

Ankara'da düzenlenen etkinlikte, Gagauz Türkçesi üzerine hazırlanan "Gagauzça-Gagauzça Sözlük" tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 19:38
Ankara'da Gagauzça-Gagauzça Sözlüğü Tanıtıldı

Ankara'da Gagauzça-Gagauzça Sözlüğü Lansmanı

Gagauz Türkçesi ile ilgili detayların yer aldığı "Gagauzça–Gagauzça Sözlük" başkent Ankara'da tanıtıldı. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Moldova Parlamentosu Milletvekili İvanna Köksal'ın liderlik ettiği bir bilim insanları heyeti sözlüğü hazırladı ve Moldova Dostluk Derneği tarafından basımı gerçekleştirildi.

Etkinliğin Detayları

Etkinlik, Gagauz Yeri'nin tanıtımına yönelik kısa bir film gösterimi ile başladı. Açılış konuşmasını TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf yaptı. Yusuf, Genel Sekreter Sultan Raev’in selamlarını ileterek, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen destekle, Türk dünyası kültür ve medeniyetini yayma görevini üstlendiklerini vurguladı.

Yusuf, "Dünyayı tanıma aracımız olan dilimizi baş tacı etmek zorundayız. Bu düşünceyle buradayız. Sözlüğü hazırlayan İvanna Hanım’a en içten teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

İvanna Köksal'ın Vurguları

Moldova Parlamentosu'ndan Milletvekili Köksal ise konuşmasına "Ana dil" şiirinin ilk dörtlüğünü okuyarak başladı. Ana diline olan tutkusunun kendisini şekillendiren en temel motivasyon olduğunu ifade eden Köksal, "Gagauzça, UNESCO'nun ölmekte olan diller listesine alındı. Okullarda eğitim materyallerimizi zenginleştirmeliyiz. Dilimizi çocuklarımıza sevdirmeliyiz." dedi.

Tanıtımın Etkileyici Noktaları

Etkinlikte sözlüğün bilimsel önemine vurgu yapan birçok konuşma yapılırken, sanatçılar Şahsenem ve Cem Gürdal mini bir konser verdi. Ayrıca plaket takdimi de gerçekleştirildi.

Sözlük Hakkında Bilgi

"Gagauzça-Gagauzça Sözlük", daha önce bu konuda yapılmış bir bilimsel çalışma olmaması nedeniyle önem taşıyor. Toplamda 10 bin kelimelik izahlı bir lügat olarak, Gagauzça dilinin anlaşılması ve yayılması adına kayda değer bir kaynak sunuyor.

Gagauz Türkçesi'nin açıklamalarıyla yer aldığı "Gagauzça–Gagauzça Sözlük" başkentte...

Gagauz Türkçesi'nin açıklamalarıyla yer aldığı "Gagauzça–Gagauzça Sözlük" başkentte tanıtıldı.

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