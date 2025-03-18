Ankara'da Gazze İçin Protesto: Saldırılar Kınandı

Gazze'ye Yönelik Saldırılar Ankara'da Protesto Edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Ankara'da büyük bir protestoya neden oldu. Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Tuğba Altınok Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından eylem düzenledi.

Protesto Yürüyüşü ve Mesajlar

Yürüyüş esnasında katılımcılar, "Soykırım devam ediyor" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdılar. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne kadar yürüyen grup adına konuşan Mustafa Eminoğlu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına sert tepki gösterdi.

İsrail'in Eylemleri Korkakça ve Alçakça

Eminoğlu, sahur vaktinde bebeklerin öldürülmesi ve çadırların bombalanmasını, yalnızca Nazi siyonizminin gerçekleştirebileceği korkakça bir eylem olarak nitelendirdi. "Siyonizm, insanlığın dokunulmaz saydığı tüm değerleri çiğneyen mutlak bir kötülüktür." dedi.

Ateşkes İhlalleri ve Sözde Anlaşmalar

Eminoğlu, İsrail'in 19 Ocak'ta imzalanan ateşkesi 900 kez ihlal ettiğini vurguladı. "İsrail'in tarihi ve diplomasisi yalanlar üzerine kuruludur," diyen Eminoğlu, bu durumun herkes tarafından bilindiğini dile getirdi. Gazze'ye yönelik ablukanın sürdüğünü belirten Eminoğlu, gıda, su ve ilaç girişinin yasaklandığını ifade etti.

Destek Mesajları

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise yaptığı açıklamada, "Gazzelileri yalnız bırakmayacağız" ifadesini kullanarak, dayanışma mesajı verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Ankara'da protesto edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Tuğba Altınok Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından ellerinde "Soykırım devam ediyor", "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlarla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Ankara'da protesto edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Tuğba Altınok Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından ellerinde "Soykırım devam ediyor", "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlarla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne yürüdü.