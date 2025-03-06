Ankara'da Go-Kart Pistinde Yangın: Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki go-kart pistinde yangın çıktı, ekipler olaya hızlı müdahale etti.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:53
Ankara'da Go-Kart Pistinde Yangın: Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Olayı Keçiören'de Gerçekleşti

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Ovacık Mahallesi'nde bulunan Kartaltepe Kent Ormanındaki go-kart pistinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın Ne Zaman Çıktı?

Yangın, pistte kullanılmak üzere yığılan lastiklerin alev almasıyla başladı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve Keçiören Belediyesi ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları titizlikle devam ediyor.

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