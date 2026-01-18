Ankara'da Güneş Enerjili Cami: Tüm Giderlerini Kendi Karşılıyor

Ankara'da güneş enerjisiyle kendi kendine yeten cami modeli

Çankaya ilçesi Çayyolu'nda yer alan Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii, mimarisi, sosyal donanımları ve enerjisini kendi üreten yapısıyla dikkat çekiyor. Güneş panelleri sayesinde tüm elektrik ve ısı giderlerini karşılayan cami, ibadet mekânı olmanın ötesinde sosyal ve kültürel bir merkez olarak tasarlandı.

Güneş enerjisi sistemi ve maliyet tasarrufu

İnşaatı 2022'de temeli atılan ve 2 yıl içinde tamamlanan camide, çatı otoparkı üzerine kurulan sistem yer alıyor. Kurulan sistem 220 panelden oluşuyor ve 100 kilovat enerji üretiyor. Bu sayede kış aylarında ısıtma, yaz aylarında soğutma dahil tüm enerji giderleri güneş enerjisinden karşılanıyor.

Mimari yaklaşım ve kapasite

Mimaride Selçuklu öğelerinden ve kapı ile minare tasarımında Mardin Şehidiye Camisinden esinlenildi. Yapı, küçük ve çatılı olarak planlanarak hem ısıtma-soğutma verimliliği hem de cemaat ihtiyaçları gözetildi. Çevresel düzenlemelerle birlikte caminin çevresinde 2 bin kişiye kadar namaz kılınabilecek alan sağlanıyor.

İç donanım, ahşap işçilik ve özel halı

Cami, özellikle kündekari ahşap işçiliğiyle öne çıkıyor; kapılar, minber ve kürsü Konya'da ustalar tarafından yapıldı. Taş ve ahşap kullanımında sadelik ön planda tutuldu. Halılar %100 yün olup, Türkiye'de ilk defa kullanılan parçalı ve değiştirilebilen bir modele sahip. Avizeler ise İstanbul'da cam sanatçısı tarafından üflenerek hazırlandı ve iç mekâna amber tonlu aydınlatma veriyor.

Kadınlara özel erişim ve kullanım kolaylığı

Cami düzenlemesinde kadınların ibadet ve abdest alanlarına erişimi önceliklendirildi. Kadınlara özel asansörlü giriş, merdivenli giriş ve geniş, muhafazalı şadırvanlar tasarlandı. Bu düzenlemeler sayesinde kadınlar evlerinden daha rahat bir ortamda abdest alıp asansörle namaz katına çıkabiliyor.

Kütüphane ve kültürel hizmetler

Cami bünyesinde 25 bin kitap kapasiteli bir kütüphane bulunuyor. Kütüphane, profesyonel yönetim için Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi ve burada 3 memur istihdam ediliyor. Kütüphane yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından da tercih ediliyor.

Sosyal etkinlikler ve örnek olma hedefi

Geçen Ramazan ayında 30 gün boyunca herkese açık iftar organizasyonu düzenlendi. Talepler doğrultusunda iftar programlarının bu yıl da devam etmesi planlanıyor. Dernek başkanı Muharrem Ek, caminin 24 saat açık, yaşanılabilir ve toplum hizmetine dönük bir mekan olmasını hedeflediklerini; benzer projelerin Ankara'da çoğaldığını ve üç yeni projenin ruhsatlarının çıktığını belirtti.

Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii projesi, enerji verimliliği, mimari detaylar ve sosyal donanımıyla örnek alınan bir model haline gelmiş durumda.

GÜNEŞ PANELLERİ İLE KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN ANKARA'NIN ÇANKAYA İLÇESİNDEKİ SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ EĞİTİM VAKFI CAMİİ, MİMARİ YAPISI, İBADET ALANI VE SOSYAL ALANLARI İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR.