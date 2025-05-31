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Ankara'da Halk Pazarında Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki halk pazarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Pazar yerinde küçük çaplı hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 17:59
Ankara'da Halk Pazarında Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'da Yangın İtfaiye Ekiplerince Kontrol Altına Alındı

Başkent Ankara'nın Çubuk ilçesindeki iki katlı halk pazarında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü. Yangın, Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerindeki kapalı pazar yerinin birinci katında, pazar esnafına ait plastik ve ahşap kasaların bulunduğu bölümde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Olayı gören çevre sakinleri, hemen durumu yetkililere bildirerek yangının daha fazla yayılmasını önlemeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası pazar yerinde küçük çaplı hasar meydana geldi. Yangın sonrası Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, iki katlı halk pazarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, iki katlı halk pazarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, iki katlı halk pazarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, iki katlı halk pazarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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