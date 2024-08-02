Ankara'da Hamas Lideri Heniyye için Gıyabi Cenaze Namazı

Ankara'da Gıyabi Cenaze Namazı

Suikasta kurban giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da gıyabi cenaze namazı icra edildi. Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze merasimi, cuma namazının ardından gerçekleştirildi.

Müslümanlar Saf Tuttu

Cemaat, binlerce kişi olarak gıyabi cenaze namazında saf tuttu. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen tarafından kıldırılan namazın ardından, Heniyye ve tüm Filistin halkı için dualar edildi.

Katılımcılar

Bu anlamlı törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.