Ankara'da Hava Kirliliği Sabah Saatlerinde de Sürdü

Ankara’da akşam başlayan hava kirliliği sabah da etkili oldu; vatandaşlar halsizlik ve solunum yakınmaları yaşarken kirli havanın gün boyunca sürebileceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:50
Ankara'da Hava Kirliliği Sabah Saatlerinde de Sürdü

Ankara'da hava kirliliği sabah saatlerinde de etkisini gösterdi

Ankara’da dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan hava kirliliği, bazı kentlerde sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Türkiye’nin bazı bölgelerinde hava kalitesi, artan kirletici partikül yoğunluğu nedeniyle bazı şehirler olumsuz etkilendi. Dün akşam etkili olmaya başlayan kirli hava, Ankara başta olmak üzere pek çok kentte sabah saatlerinde sisle karışık kirli hava gözlendi.

Hava kirliliğinin; halsizlik, baş ağrısı, boğaz ve burunda yanma hissi ile öksürük gibi belirtilere yol açabileceği öngörülüyor. Kirli havanın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava kirliliğinin etkilerini değerlendiren vatandaşlar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu.

Akın Şahin

"İster istemez Ankara’da çok araba oldu. Sabah kalktığımızda burun tıkanıklığı oluyor. Özellikle oğlumda da oluyordu. Şu an biraz daha iyi gibi ama nem de olmadığı için tabii ki Ankara’da biraz daha etkiliyor. İnsandan çok araç oldu. Eskiden bir evde bir araba varken 3 taneye kadar çıktı. Tabii bacalardan çıkan dumanlar da var"

Semra Turan

"Nüfus yoğunluğuna bağlıyorum. Taşıt çok. Ankara çok kalabalıklaştı, eskisi gibi değil. Buraya gelirken bile otobüsle burun buruna geldik herkesle. Metro da öyle oldu. Eskiden biraz daha sakindi. Araç çok, her evde 2 araç neredeyse. Araç yoğunluğu da var. Toplu taşımayı kullanmalı herkes ama bazılarının iş yeri toplu taşıma araçlarına yakın değil. Mecbur kullanıyorlar. Bizim çocukluğumuzda Ankara daha kirliydi. Doğal gazdan önce linyit kömürü çok kullanılırdı. O zaman balkonlarımıza zifir yağardı. Nüfus daha azdı ama hava daha kirliydi. Bu zamankini nüfus yoğunluğuna bağlıyorum. Hepimizde bir halsizlik var. Pandemiden sonra mı olduk bilmiyorum. Genel olarak insanlarda bir bitkinlik oldu. Onu aşmaya çalışıyoruz biz, sevdiklerimizle buluşup sosyalleşmeye çalışıyoruz. Ankara’yı seviyorum. Hangi şehre gitsem Ankara’yı özlerim hemen"

DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYAN HAVA KİRLİLİĞİ, BAŞKENT ANKARA BAŞTA OLMAK...

DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYAN HAVA KİRLİLİĞİ, BAŞKENT ANKARA BAŞTA OLMAK ÜZERE BAZI KENTLERDE SABAH SAATLERİNDE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ.

DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYAN HAVA KİRLİLİĞİ, BAŞKENT ANKARA BAŞTA OLMAK...

İLGİLİ HABERLER

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal Kavşağı Projesiyle Kayseri’de Ulaşımda Yeni Dönem
2
Eğirdir'de Kafa Kafaya Çarpışma: 22 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Öldü
3
5. Tomris Uyar Öykü Günleri Beyoğlu'nda: Necati Albayrak ödülü kazandı
4
Tekirdağ'da Filistin İçin Hayır Çarşısı Açıldı — Gelirler Mağdur Sivillere
5
Erzurum'da Jandarma Narkotik Operasyonu: 12 Tutuklama
6
Kocaeli'nin Doğa Turizmi: Ormanya ve Kuzuyayla 2 milyon 280 bin 970 Ziyaretçiyi Ağırladı
7
Giresun'da Atatürk Lisesi Okul Polisi Ödüllendirildi

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor