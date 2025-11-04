Ankara'da Hava Kirliliği Sabah Saatlerinde de Sürdü

Ankara'da hava kirliliği sabah saatlerinde de etkisini gösterdi

Ankara’da dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan hava kirliliği, bazı kentlerde sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Türkiye’nin bazı bölgelerinde hava kalitesi, artan kirletici partikül yoğunluğu nedeniyle bazı şehirler olumsuz etkilendi. Dün akşam etkili olmaya başlayan kirli hava, Ankara başta olmak üzere pek çok kentte sabah saatlerinde sisle karışık kirli hava gözlendi.

Hava kirliliğinin; halsizlik, baş ağrısı, boğaz ve burunda yanma hissi ile öksürük gibi belirtilere yol açabileceği öngörülüyor. Kirli havanın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava kirliliğinin etkilerini değerlendiren vatandaşlar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu.

Akın Şahin

"İster istemez Ankara’da çok araba oldu. Sabah kalktığımızda burun tıkanıklığı oluyor. Özellikle oğlumda da oluyordu. Şu an biraz daha iyi gibi ama nem de olmadığı için tabii ki Ankara’da biraz daha etkiliyor. İnsandan çok araç oldu. Eskiden bir evde bir araba varken 3 taneye kadar çıktı. Tabii bacalardan çıkan dumanlar da var"

Semra Turan

"Nüfus yoğunluğuna bağlıyorum. Taşıt çok. Ankara çok kalabalıklaştı, eskisi gibi değil. Buraya gelirken bile otobüsle burun buruna geldik herkesle. Metro da öyle oldu. Eskiden biraz daha sakindi. Araç çok, her evde 2 araç neredeyse. Araç yoğunluğu da var. Toplu taşımayı kullanmalı herkes ama bazılarının iş yeri toplu taşıma araçlarına yakın değil. Mecbur kullanıyorlar. Bizim çocukluğumuzda Ankara daha kirliydi. Doğal gazdan önce linyit kömürü çok kullanılırdı. O zaman balkonlarımıza zifir yağardı. Nüfus daha azdı ama hava daha kirliydi. Bu zamankini nüfus yoğunluğuna bağlıyorum. Hepimizde bir halsizlik var. Pandemiden sonra mı olduk bilmiyorum. Genel olarak insanlarda bir bitkinlik oldu. Onu aşmaya çalışıyoruz biz, sevdiklerimizle buluşup sosyalleşmeye çalışıyoruz. Ankara’yı seviyorum. Hangi şehre gitsem Ankara’yı özlerim hemen"

