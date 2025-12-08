Bursa’da 1.96 Promil Alkollü Sürücü Uygulama Noktasında Kriz Çıkardı

Bursa’da alkol testinde 1.96 promil çıktı, uygulama noktasında olay çıktı

Bursa'da trafik denetimi yapan ekiplerin durdurduğu otomobildeki sürücünün yaptığı alkol ölçümünde 1.96 promil tespit edildi. Ölçüme itiraz eden sürücü, ekiplerle tartışıp çevreyi rahatsız ederek sinir krizi geçirdi.

Uygulama noktasında gerilim

Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde görev yapan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Sürücü M.Ü. (29) hakkında yapılan alkol testinde sonucunun 1.96 promil olduğu belirlenince gerilim yükseldi.

Alkol ölçümüne itiraz eden M.Ü., uyarılara rağmen yüksek sesle tepki gösterdi ve polis memurlarına hakaret etti. Araçtaki arkadaşları sürücüyü sakinleştirmekte güçlük çekti.

Olay sırasında arkadaşlarından biri polis ekiplerine, "Sarhoşun mektubu okunmaz" diyerek savunma yaptı. M.Ü. ise sinir krizi geçirebileceğini belirterek yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını ifade etti.

Yasal işlem ve gözaltı

Promil sınırını aşan sürücü hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye atma suçundan yasal işlem başlatıldı ve M.Ü. polis merkezine götürüldü.

