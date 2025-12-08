DOLAR
Adana Kozan'da 41 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan İ.S.K. Jandarmaya Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde JASAT ekipleri, 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.S.K.'yı belirlenen adreste düzenlenen baskınla yakalayarak adliyeye ve cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 08:29
Operasyon ve Yakalama Detayları

Adana'nın Kozan ilçesinde, 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü İ.S.K., İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince tespit edilip düzenlenen operasyonda yakalandı.

Ekipler, hükümlünün bulunduğu belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyon sonucu İ.S.K. gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Jandarmadaki işlemleri biten hükümlü, önce adliyeye sevk edildi; ardından cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve işlemler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldü.

