Ankara'da 'Her Yönüyle Ecevit' Paneli Düzenlendi

Ankara'da 'Her Yönüyle Ecevit' Paneli Gerçekleşti

Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doğumunun 100. yıl dönümünde, Ecevit Vakfı ve Çankaya Belediyesi tarafından 'Her Yönüyle Ecevit' paneli düzenlendi. Etkinlik, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Panele Katılım Yoğundu

Panele, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, eski CHP genel başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen, Ecevit Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, çeşitli milletvekilleri ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Açılış Konuşmaları Yapıldı

Panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Bülent Ecevit'in hayatını anlatan bir video gösterimi sunuldu. Panelin açılışında konuşma yapan Emrehan Halıcı, Ecevit'in çok yönlü kişiliğini vurgulayarak, 'Ecevit bir devlet adamı, şair, yazar ve çevirmen; dürüst, alçakgönüllü, hoşgörülü, aynı zamanda ilkeli, kararlı ve cesur bir liderdi.' dedi.

Önemli Bir Eser Yayınlandı

Halıcı ayrıca, Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in hayattayken tamamlamaya çalıştığı 'Bülent ve Ben' adlı kitabın, Ecevit'in doğumunun 100. yıl dönümünde yayımlandığını duyurdu.

Ecevit'in İnsani Yönü Vurgulandı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de, Ecevit'in siyasi kimliğinin yanı sıra insani yönünün de iz bıraktığını ifade etti. Panelde, konuşmacılar, Ecevit'in Türkiye siyasetine kattığı değerler ve çok yönlü kişiliği hakkında görüşlerini paylaştı.

Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doğumunun 100. yıl dönümünde Ecevit Vakfı ve Çankaya Belediyesi tarafından, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "Her Yönüyle Ecevit" paneli düzenledi. Panele CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka (sağda), eski CHP genel başkanları Hikmet Çetin (sol 2) ve Altan Öymen (ortada) ile eski milletvekilleri, Ecevit Vakfı Genel Başkanı Emrehan Halıcı (sağ 2) ve Demokratik Sol Parti (DSP) üyeleri katıldı.

Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doğumunun 100. yıl dönümünde Ecevit Vakfı ve Çankaya Belediyesi tarafından, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "Her Yönüyle Ecevit" paneli düzenledi. Panele CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka (sağda), eski CHP genel başkanları Hikmet Çetin (sol 2) ve Altan Öymen (ortada) ile eski milletvekilleri, Ecevit Vakfı Genel Başkanı Emrehan Halıcı (sağ 2) ve Demokratik Sol Parti (DSP) üyeleri katıldı.