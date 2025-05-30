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Ankara'da İHH Görevlileri İçin Gıyabi Cenaze Namazı

İHH yardımcılarının hayatını kaybetmesi nedeniyle Ankara'da gıyabi cenaze namazı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 17:00
Ankara'da İHH Görevlileri İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Ankara'da Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden 5 İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yardım görevlisi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistin Dayanışma Platformu'nun Çağrısı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun çağrısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen topluluk, gıyabi cenaze için toplandı.

Platform adına bir açıklamada bulunan İHH Ankara Şubesi Başkanı Hacı Bayram Şahin, İsrail'in sivilleri hedef almakta hiçbir kural tanımadığını vurguladı.

İHH Görevlileri ve İnsan Hakları İhlalleri

Şahin, bu saldırılarla birlikte Gazze'deki İHH yardım görevlilerinden 11'inin hayatını kaybettiğini belirtirken, dünya genelinde ise 472 insani yardım görevlisinin İsrail güçleri tarafından katledildiğini ifade etti.

Şahin, “İsrail ne yaparsa yapsın, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam edeceğiz” diyerek kararlı olduklarını dile getirdi. İsrail'in bu saldırılarını yalnızca bir vakfa değil, Türk halkına, İslam dünyasına ve insanlığa yapıldığını sözlerine ekledi.

Dua ve Programın Sona Ermesi

Çeşitli duaların yapılmasının ardından program sona erdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden 5 İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani...

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden 5 İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yardım görevlisi için Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden 5 İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani...

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden 5 İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yardım görevlisi için Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

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