Ankara'da İki Evde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Ankara'da İki Evde Yangın

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Yakuphasan Mahallesi'nde gece saatlerinde Erol Özyiğit'e ait bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenememekle birlikte, alevler kısa sürede yan taraftaki Adem Özyurt'a ait eve de sıçradı.

Olayın ardından çevredekilerin 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine yaptığı ihbar ile birlikte, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı, ancak her iki evde de ciddi hasar meydana geldi.

Yangın Anını Anlattı

Yangının ardından Adem Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının gece saatlerinde başladığını ve eşinin dumanları fark etmesiyle dışarı çıktıklarını aktardı. Yangın sonucunda evini kaybettiğini belirten Özyurt, "Babamdan, dedemden kalan evde hasta eşimle birlikte yaşıyorum. Yangında varımı yoğumu kaybettim. Belediyemiz, devletimiz ve hayırsever insanlarımızın desteğini bekliyorum." şeklinde konuştu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.