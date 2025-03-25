Ankara'da İzinsiz Gösteri: 2 Polis Yaralandı, 44 Gösterici Gözaltında

Ankara'da izinsiz yapılan gösterilerde 2 polis yaralandı, 44 kişi gözaltına alındı. Protestocular güvenlik güçlerine saldırdı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 03:11
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 03:19
Ankara'da İzinsiz Gösteri: 2 Polis Yaralandı, 44 Gösterici Gözaltında

Ankara'da İzinsiz Gösterilerde Polis Yaralandı

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto eden göstericilere müdahale eden polis ekipleri zor anlar yaşadı. 2 polis memuru yaralandı ve 44 protestocu gözaltına alındı.

Göstericilerin Barikat Kurma Çabası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara tepki göstermek isteyen kalabalık bir grup, Çankaya Belediyesi önünde toplandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, göstericilere hitaben bir konuşma yaptıktan sonra, bazı protestocular Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan polis barikatını aşmayı denedi ve güvenlik güçlerine saldırıda bulundu.

Polis Uyarılarına Rağmen Dağılmadılar

Polis ekipleri, gruba megafonla seslenerek dağılmaları için uyarıda bulundu. Ancak, göstericiler arasında provokatörlerinhavai fişek, taş ve cam şişe atmaya devam etti.

Müdahale ve Gözaltılar

Polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmek zorunda kaldı. Ara sokaklara dağılan göstericilerin tekrar toplanmaya çalışmaları, polis ekipleri tarafından engellendi. Olaylar sonucunda 44 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Temizlik Çalışmaları ve Emniyet Müdürü'nün Ziyareti

Gösteri alanlarında oluşan çöp yığınları, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, olay yerine gelerek durumu değerlendirdi.

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını...

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 2 polis memuru yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup, Çankaya Belediyesi önünde toplandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gösteriler için toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı.

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını...

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 2 polis memuru yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup, Çankaya Belediyesi önünde toplandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gösteriler için toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı.

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