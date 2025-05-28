DOLAR
39,07 -0,07%
EURO
44,12 0,28%
ALTIN
4.146 -0,14%
BITCOIN
4.207.568,72 1,74%

Ankara'da Jandarma Astsubay Şehit Oldu

Ankara'da, aranan bir kişiyi yakalarken düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, hastanede şehit oldu.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 18:50
Ankara'da Jandarma Astsubay Şehit Oldu

Ankara'da Jandarma Astsubay Şehit Oldu

Başkent Ankara'da görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polat'ın hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Polat, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düştü ve hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu," ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, şehidin ailesine, Jandarma Teşkilatına ve milletimize başsağlığı dileyerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, makamı ali olsun," temennisinde bulundu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide...

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın acı haberi, Sivas'taki baba evine ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince Türk bayrakları asıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide...

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın acı haberi, Sivas'taki baba evine ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince Türk bayrakları asıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl Balı İçin Proje Lansmanı Gerçekleşti
2
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Toplandı: 21 Milyar Liralık Hasar Belirlendi
3
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 10 Şüpheliden 8'i Tutuklandı
4
Aydın'da Park Halindeki Kamyonetten Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
5
İzmir'deki Dekoratif Beton Kemerin Yıkılması Sonucu Hayatını Kaybeden Çocuk Doktoru ve Eşi Toprağa Verildi
6
Genelkurmay Başkanı Gürak, Balkan Mevkidaşlarıyla İstanbul'da Bir Araya Geldi
7
Togo'da Türk Mutfağı Lezzetleri Tanıtıldı

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!