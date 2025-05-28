Ankara'da Jandarma Astsubay Şehit Oldu

Başkent Ankara'da görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polat'ın hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Polat, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düştü ve hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu," ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, şehidin ailesine, Jandarma Teşkilatına ve milletimize başsağlığı dileyerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, makamı ali olsun," temennisinde bulundu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın acı haberi, Sivas'taki baba evine ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince Türk bayrakları asıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın acı haberi, Sivas'taki baba evine ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince Türk bayrakları asıldı.