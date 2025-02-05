Ankara'da Japon Filmleri Festivali Başladı

Japon Filmleri Festivali Ankara'da Başladı

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Japon Filmleri Festivali, 9 Şubat tarihine kadar sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde toplamda beş film, Türkçe alt yazılı olarak izleyiciyle etkileşimde bulunacak.

Festival Açılışı ve Önemli Konuşmalar

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde bu yıl 19'uncusu düzenlenen festivalin açılış konuşmasını, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko gerçekleştirdi. 2024 yılına dikkat çekerek, bu yıl Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılı olduğunu ifade etti. Bu bağlamda Türkiye genelinde kültür, sanat, eğitim, bilim ve ekonomi alanlarında 200'den fazla etkinlik düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Büyükelçi Katsumata, 100. yıl dönümü etkinliklerinin açılışının da festival ile yapıldığını belirtti. Ayrıca, festivalin uzun süredir devam etmesini, sinema sanatının çekiciliği ve Türk halkının Japon kültürüne duyduğu ilgiye bağladı. Katsumata, gösterime katkıda bulunan Japonya Tanıtma Vakfı ve Çankaya Belediyesine de teşekkür etti.

Film Gösterimleri

Festivalin açılışının ardından, "Antika Bizden Sorulur" filmi Türkçe alt yazılı olarak gösterildi. 9 Şubat'a kadar sürecek olan festivalde, "Awake: Zihnin Oyunu", "Nosari: Cennetten Bir Hediye", "Penguin Highway" ve "Gün Batımından Sonra" adlı filmlerin gösterimleri de yapılacak.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "Japon Filmleri Festivali"nde, 9 Şubat'a kadar 5 film Türkçe altyazılı olarak sinemaseverlerle buluşacak. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde bu yıl on dokuzuncusu düzenlenen ve Japon filmlerinin tanıtıldığı etkinliğin açılış konuşmasını Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko yaptı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "Japon Filmleri Festivali"nde, 9 Şubat'a kadar 5 film Türkçe altyazılı olarak sinemaseverlerle buluşacak. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde bu yıl on dokuzuncusu düzenlenen ve Japon filmlerinin tanıtıldığı etkinliğin açılış konuşmasını Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko yaptı.