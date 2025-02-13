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Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Bin 899 Araç Parçası Ele Geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda 3 bin 899 kaçak araç parçası ele geçirildi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:36
Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Bin 899 Araç Parçası Ele Geçirildi

Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

Ankara Valiliği, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 3 bin 899 araç parçasının ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 11 Şubat 2023 tarihinde, Ankara, Gaziantep ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Açıklamada, 17 kişiye yönelik yapılan operasyon sonucunda toplamda 879 gümrük kaçağı araç motoru, 342 gümrük kaçağı araç kapısı, 108 gümrük kaçağı araç şanzımanı, 10 gümrük kaçağı araç beyni, 1 gümrük kaçağı motor bloku ve 2 bin 559 gümrük kaçağı araç yedek parçası ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 80 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişi'den 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, diğer şüphelilerin ise işlemlerinin ardından salıverildiği ifade edildi.

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