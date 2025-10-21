Ankara'da 'Kadın Dostu Kentler 3' Tanıtıldı: 25 Belediyeyi Kapsayan Yeni Faz

Ankara'da 'Kadın Dostu Kentler 3' programı tanıtıldı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğiyle düzenlenen "Kadın Dostu Kentler 3" programının tanıtımı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

Programın açılışı ve katılımcılar

Program, saygı duruşu ve milli marşın okunmasının ardından video gösterimi ile başladı. Etkinliğe; Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile çok sayıda davetli katıldı.

Seçer: Kentlerde eşitlik ve güvenlik öncelik

TBB Başkan Vekili Vahap Seçer, konuşmasında programın kadınların ve kırılgan grupların haklarını görünür kıldığını, yerel yönetim anlayışını, toplumsal sorumluluğu ve kentlerin yaşam kalitesini yeniden tanımladığını vurguladı. Seçer sözlerine şöyle devam etti: "Çünkü biliyoruz ki şehirler, kadınların ve kız çocuklarının güvenle yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunda, aslında tüm vatandaşlar için daha adil, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir mekan haline gelir."

Seçer, programın üçüncü fazında önceki iki fazın deneyimlerine dayanarak belediyelerde toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsallaştırmayı ve yerel eşitlik mekanizmalarını kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda belediyelerde Yerel Eşitlik Birimleri, Kurulları ve Komisyonlarından oluşan katılımcı bir yapının kurulacağını; ardından belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının eşit temsiliyle Yerel Eşitlik Eylem Planları hazırlanıp uygulanacağını söyledi.

Seçer ayrıca projenin STK’lere kurumsal güçlendirme desteği sunacağını, belediyelerin bütçelerinde eşitlik mekanizmalarına yer açılmasını teşvik edeceğini ve Kadın Dostu Kent markası ile farkındalığı artıracağını kaydetti.

UNFPA ve AB temsilcilerinin değerlendirmeleri

UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan, programın üçüncü fazının düzenlenmesinin önceki fazların başarısını gösterdiğini ifade ederek, "Özellikle, kadın dostu kentlerin merkezinde önemli bir vizyon var." dedi. Khan, kadınların ve kız çocuklarının güvenli yaşaması ve hizmetlere erişiminin artmasının soyut bir durum olmadığını vurguladı.

Khan, üçüncü fazda 25 belediyenin katılım sağladığını hatırlatarak, "Belediyeler içinde eşitlik mekanizmaları kurulacak. Bu vesilesiyle kadın erkek arasında eşitliği sağlamaya çalışacağız." diye konuştu ve projenin belediyeler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki ortaklığı güçlendireceğini belirtti.

AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski, etkinlikte projelerin aktörlerinin bir araya geldiğini belirterek, kadın dostu kent tanımının sadece sokak güvenliğiyle sınırlı olmadığını; kadının konuşabilmesi, dönüşebilmesi, yürüyebilmesi ve güvenle yaşayabilmesi anlamına geldiğini vurguladı. Wyganowski, programın neredeyse 20 yıl önce başladığını hatırlattı ve "AB'nin mali desteğiyle 5 milyon avro değerinde, 36 ay sürede uygulama gerçekleşecek." bilgisini paylaştı.

Türkiye-AB işbirliği ve projenin katılımcılık yaklaşımı

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Türkiye-AB mali işbirliğinin 20 yılı aşan bir süredir devam ettiğini, bunun kadın istihdamı, kız çocuklarının okullaşması, kadına yönelik şiddetle mücadele ve ayrımcılıkla mücadele gibi çok sayıda tematik alanda projeleri desteklediğini belirtti.

Özcan, projenin birçok farklı kuruluşun katkılarıyla tasarlandığını, 25 pilot ilde sivil toplum örgütleri, üniversiteler, yerel kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerin birlikte çalışmasına olanak sağlayacağını vurguladı: "Dolayısıyla bu katılımcılık ve kapsayıcılık ruhu projenin en değerli noktalarından bir tanesi."

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Belediyeler işbirliği ile "Kadın Dostu Kentler 3" programının lansmanı düzenlendi. Programa, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (ortada), UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan (sol 3), AB Türkiye Delegasyonu İş Birliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski (sol 2), Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan (sağ 3) da katıldı.